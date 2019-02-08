Экс-участница «Дома-2» заявила, что была в отношениях с Александром Абдуловым

Александр Абдулов являлся одним из самых привлекательных актеров в России. Неудивительно, что рядом с ним всегда было множество женщин, готовых ответить ему взаимностью. Так, на днях бывшая участница «Дома-2» Валерия Лановская заявила, что состояла в отношениях с легендарным актером.
«В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой. Наши отношения с Александром Гавриловичем были в 2003-2004 годах», — сообщила Виктория в студии. По словам женщины, мать артиста относилась к ней как к родной дочери.
Лановская рассказала, что познакомилась с Абдуловым на одной из вечеринок. Она мечтала стать актрисой, а Александр согласился ей помочь и оставил свой номер телефона. Несмотря на большую разницу в возрасте, Виктория влюбилась в артиста с первого взгляда. По словам Лановской, их роман длился около полутора лет. После расставания с актером, Виктория уехала за границу и больше никогда не виделась с ним.
Напомним, в 2006-м Александр Абдулов женился на Юлии Абдуловой (Мешиной). За год до кончины актера от рака легких в 2007-м она родила ему дочь Евгению.