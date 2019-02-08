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Экс-участница «Дома-2» заявила, что была в отношениях с Александром Абдуловым

Спустя 11 лет после ухода из жизни Александра Абдулова бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Лановская сообщила, что была в близких отношениях с артистом. В студии программы «Пусть говорят» она рассказала о романе. 
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    В студии программы «Пусть говорят» Виктория Лановская заявила, что в 2003 году была в отношениях с Александром Абдуловым
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Александр Абдулов являлся одним из самых привлекательных актеров в России. Неудивительно, что рядом с ним всегда было множество женщин, готовых ответить ему взаимностью. Так, на днях бывшая участница «Дома-2» Валерия Лановская заявила, что состояла в отношениях с легендарным актером.

В эфире программы «Пусть говорят» женщина попросила прощения у матери Абдулова за то, что не помогла ей после смерти актера. 

«В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой. Наши отношения с Александром Гавриловичем были в 2003-2004 годах», — сообщила Виктория в студии. По словам женщины, мать артиста относилась к ней как к родной дочери.

Лановская рассказала, что познакомилась с Абдуловым на одной из вечеринок. Она мечтала стать актрисой, а Александр согласился ей помочь и оставил свой номер телефона. Несмотря на большую разницу в возрасте, Виктория влюбилась в артиста с первого взгляда. По словам Лановской, их роман длился около полутора лет. После расставания с актером, Виктория уехала за границу и больше никогда не виделась с ним.

Напомним, в 2006-м Александр Абдулов женился на Юлии Абдуловой (Мешиной). За год до кончины актера от рака легких в 2007-м она родила ему дочь Евгению.

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08 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Читала её интервью давно с фотографиями. Красивая они с Абдуловым парой были, несмотря на разницу в возрасте. И с родней его она общий язык нашла, и о здоровье его пыталась заботиться...В его возрасте и с его статусом такая вот женщина была идеальна.

  • Господи, да кто только не был в отношениях с Абдуловым. Всем известно, что тетки на него вешались гроздьями и он имел романы почти со всеми желающими. Смешно этим пиариться спустя много лет после его смерти и при том, что женился он таки на другой женщине.

  • Боже,она еще и из Дом-2..а вчера, когда спросили о роде деятельности так гордо заявила- свой бизнес,я бизнес-леди. .Я думаю что все очень просто...она долго жила зв границей, замужем скорее всего там жила,сейчас дали пинка под зад как и многим,пришлось возвращаться. .никакого там бизнеса нет,зато есть возраст-40 лет..чем тут заниматься- непонятно. .а так тебе и хайп и узнаваемость,глядишь и место какой-нибудь "ведущей" предложат..по стопам этой,как ее там,которая с Серовым замутила,тоже из Дом 2..

  • Дом 2..вот почему он никому ее не показывал и ни с кем не знакомил..это клеймо на всю жизнь

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