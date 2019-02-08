Экс-участница «Дома-2» заявила, что была в отношениях с Александром Абдуловым

Спустя 11 лет после ухода из жизни Александра Абдулова бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Лановская сообщила, что была в близких отношениях с артистом. В студии программы «Пусть говорят» она рассказала о романе.

1 2 3 4 5 6 В студии программы «Пусть говорят» Виктория Лановская заявила, что в 2003 году была в отношениях с Александром Абдуловым

Александр Абдулов являлся одним из самых привлекательных актеров в России. Неудивительно, что рядом с ним всегда было множество женщин, готовых ответить ему взаимностью. Так, на днях бывшая участница «Дома-2» Валерия Лановская заявила, что состояла в отношениях с легендарным актером.

В эфире программы «Пусть говорят» женщина попросила прощения у матери Абдулова за то, что не помогла ей после смерти актера.

«В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой. Наши отношения с Александром Гавриловичем были в 2003-2004 годах», — сообщила Виктория в студии. По словам женщины, мать артиста относилась к ней как к родной дочери.



Лановская рассказала, что познакомилась с Абдуловым на одной из вечеринок. Она мечтала стать актрисой, а Александр согласился ей помочь и оставил свой номер телефона. Несмотря на большую разницу в возрасте, Виктория влюбилась в артиста с первого взгляда. По словам Лановской, их роман длился около полутора лет. После расставания с актером, Виктория уехала за границу и больше никогда не виделась с ним.



Напомним, в 2006-м Александр Абдулов женился на Юлии Абдуловой (Мешиной). За год до кончины актера от рака легких в 2007-м она родила ему дочь Евгению.