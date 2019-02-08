Нужны его «камбэки»? Зачем Лазарев второй раз едет на «Евровидение-2019» и что об этом думают коллеги-звезды

В ночь с 7 на 8 февраля стало известно, что Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Для исполнителя участие в этом международном конкурсе станет уже вторым — в 2016 году он выступал с песней You are My Only One и стал победителем зрительского голосования, однако главный приз забрала певица Джамала из Украины.
В интервью Super.ru Сергей Лазарев рассказал, что до последнего момента сомневался, стоит ли вновь пытать счастья, ведь в прошлый раз он сделал «максимум на тот момент». Принять решение ему помогла песня, с которой он будет выступать. В эфире телепрограммы «Доброе утро» Лазарев признался, что на конкурсе исполнит композицию, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором, имя которого пока не раскрывается.
Об участии Лазарева на Евровидении уже высказались некоторые отечественные селебрити. Яна Рудковская, например, считает, что у певца есть все шансы на победу: в беседе с журналистами РИА Новостей Яна назвала Сергея «русским Джастином Тимберлейком». По словам Рудковской, Лазарева было решено отправить на Евровидение, потому что в России очень мало тех, кто может составить ему достойную конкуренцию. «Я, к сожалению, не слышала ни одной песни из предстоящего конкурса, пока я не могу никак оценить конкурсантов, но, зная Сережу как артиста и зная, какая команда с ним едет... Я знаю, что, безусловно, это будет очень стильно, вкусно и трендово. Будет ярчайший номер, шикарная песня. Насколько я знаю, они сейчас рассматривают две песни — либо баллада, либо танцевальная», — поделилась мыслями Яна.
Филипп Киркоров, наставник исполнителя, тоже написал в своем Инстаграме, что верит в победу Сергея: «Мы открываем очередную страницу ''новейшей истории'' ''Евровидения'' for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team снова вместе! Сережа не подведет!».
Положительно отреагировал на участие Серегея Лазарева в международном конкурсе и композитор Виктор Дробыш. «Сергей разбирается и в музыке, и в шоу-бизнесе. Думаю, шансы у него высокие. Он — достойный парень», — цитирует знаменитость «СНЕГ.TV».
Однако не все селебрити позитивно отнеслись к этой новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Лазарев уже всем все доказал, а на конкурс надо было посылать нового артиста. «Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место», — сказал Пригожин РИА Новостям. К слову, его жена, певица Валерия, никогда не принимала участия в «Евровидении». Да и в список претендентов на участие в этом году она не попала. Известно, что в числе кандидатов были Ольга Бузова, Манижа, Егор Крид, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.
Главным конкурентом Лазарева СМИ называют эпатажного андрогина Билала Ассани. Этот 19-летний француз — известный во всем мире блогер, поэтому многие полагают, что он получит большое количество зрительских голосов.
Напомним, что в этом году «Евровидение» будет проходить в Израиле. Право стать местом проведения конкурса страна получила благодаря победе Нетты Барзилай в прошлом году. Мероприятие пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. К слову, все русскоязычное население, которого в Израиле немало, Лазарева знает и любит.
Редакция Woman.ru желает Сергею Лазареву, чтобы его вторая попытка стала победной. Реванш значит реванш.