Нужны его «камбэки»? Зачем Лазарев второй раз едет на «Евровидение-2019» и что об этом думают коллеги-звезды

Теперь официально: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Woman.ru выясняет, как эту новость восприняли отечественные селебрити, что сам исполнитель думает о предстоящем выступлении и какую песню он исполнит. Вся самая полная информация о повторном участии Лазарева на международном конкурсе — в нашем новом материале.

Сергей Лазарев примет участие в «Евровидении» во второй раз

В ночь с 7 на 8 февраля стало известно, что Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Для исполнителя участие в этом международном конкурсе станет уже вторым — в 2016 году он выступал с песней You are My Only One и стал победителем зрительского голосования, однако главный приз забрала певица Джамала из Украины.



В интервью Super.ru Сергей Лазарев рассказал, что до последнего момента сомневался, стоит ли вновь пытать счастья, ведь в прошлый раз он сделал «максимум на тот момент». Принять решение ему помогла песня, с которой он будет выступать. В эфире телепрограммы «Доброе утро» Лазарев признался, что на конкурсе исполнит композицию, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором, имя которого пока не раскрывается.

Исполнитель пообещал удивить своих поклонников: «Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев». Он также отметил, что обязательно выступит так, чтобы им гордилась вся страна.

Об участии Лазарева на Евровидении уже высказались некоторые отечественные селебрити. Яна Рудковская, например, считает, что у певца есть все шансы на победу: в беседе с журналистами РИА Новостей Яна назвала Сергея «русским Джастином Тимберлейком». По словам Рудковской, Лазарева было решено отправить на Евровидение, потому что в России очень мало тех, кто может составить ему достойную конкуренцию. «Я, к сожалению, не слышала ни одной песни из предстоящего конкурса, пока я не могу никак оценить конкурсантов, но, зная Сережу как артиста и зная, какая команда с ним едет... Я знаю, что, безусловно, это будет очень стильно, вкусно и трендово. Будет ярчайший номер, шикарная песня. Насколько я знаю, они сейчас рассматривают две песни — либо баллада, либо танцевальная», — поделилась мыслями Яна.

Исполнителя уже поддержала Яна Рудковская

Филипп Киркоров, наставник исполнителя, тоже написал в своем Инстаграме, что верит в победу Сергея: «Мы открываем очередную страницу ''новейшей истории'' ''Евровидения'' for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team снова вместе! Сережа не подведет!».

Филипп Киркоров уверен в победе Сергея Лазарева

Положительно отреагировал на участие Серегея Лазарева в международном конкурсе и композитор Виктор Дробыш. «Сергей разбирается и в музыке, и в шоу-бизнесе. Думаю, шансы у него высокие. Он — достойный парень», — цитирует знаменитость «СНЕГ.TV».

Виктор Дробыш

Однако не все селебрити позитивно отнеслись к этой новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Сергей Лазарев уже всем все доказал, а на конкурс надо было посылать нового артиста. «Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место», — сказал Пригожин РИА Новостям. К слову, его жена, певица Валерия, никогда не принимала участия в «Евровидении». Да и в список претендентов на участие в этом году она не попала. Известно, что в числе кандидатов были Ольга Бузова, Манижа, Егор Крид, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.

Иосиф Пригожин раскритиковал решение послать Сергея Лазарева на «Евровидение-2019»

Главным конкурентом Лазарева СМИ называют эпатажного андрогина Билала Ассани. Этот 19-летний француз — известный во всем мире блогер, поэтому многие полагают, что он получит большое количество зрительских голосов.

Билал Ассани — французский певец марокканского происхождения

Напомним, что в этом году «Евровидение» будет проходить в Израиле. Право стать местом проведения конкурса страна получила благодаря победе Нетты Барзилай в прошлом году. Мероприятие пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. К слову, все русскоязычное население, которого в Израиле немало, Лазарева знает и любит.

В 2016 году Сергей Лазарев уступил Джамале из Украины

Редакция Woman.ru желает Сергею Лазареву, чтобы его вторая попытка стала победной. Реванш значит реванш.