Принц Чарльз встретился с Джерри Холлиуэлл через 22 года после того, как она его поцеловала

На днях солистка группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл, которая около 20 лет назад поцеловала принца Чарльза и ущипнула его, вновь встретилась с ним. О том, как певица вела себя в этот раз, сообщило издание The Sun.

1 2 3 4 5 Певица Джерри Холлиуэлл посетила мероприятие Prince’s Trust, где встретилась с принцем Чарльзом

Вечером 7 февраля принц Чарльз встретился с солисткой группы Spice Girls Джерри Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) на мероприятии, посвященном 43-й годовщине благотворительной организации Prince’s Trust. На этот раз все прошло спокойно: обошлось без поцелуев и других нескромных заигрываний. Но обо всем по порядку!



22 года назад, в 1997-м, участницы музыкального коллектива Spice Girls посетили это же мероприятие, только тогда именитые гости отмечали 21-ю годовщину Prince’s Trust. На гала-ужине 24-летняя Джерри Холлиуэлл решила сделать все возможное, чтобы запомниться принцу.

Во время того, как Чарльзу представляли Spice Girls, поп-звезда страстно поцеловала наследника королевского престола в щеку и ущипнула его — да-да, за то самое место!

Кажется, на этот раз «перчинке» удалось сдержаться. На благотворительное мероприятие Джерри Холлиуэлл пришла с супругом, руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристианом Хорнером. Увидев принца, 46-летняя певица ограничилась рукопожатием. Зато позже в беседе с журналистами назвала его Spice Boy и отметила: «Все, что делает принц Чарльз — это блестяще. Он думает о мире, в котором мы живем». Об этом сообщает газета The Sun.



По данным издания, в одном из интервью девушка призналась: «Я не щипала принца за ягодицу. Я ее похлопала».



Впрочем, все это — дела давно минувших дней.

