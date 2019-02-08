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«Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику»: Мельникова рассказала о послеродовых растяжках

В конце прошлого года Дарья Мельникова завела отдельный инстаграм-аккаунт о материнстве. На днях звезда посоветовала подписчицам, как бороться с растяжками во время беременности и после родов.
  • Дарья Мельникова
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    Дарья Мельникова уже на протяжении нескольких месяцев ведет блог о материнстве
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В середине декабря прошлого года звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова и ее муж актер Артур Смольянинов стали родителями во второй раз. Знаменитости не сообщают имя малыша, да и подробностями личной жизни в социальных сетях стараются не делиться. Однако не так давно Дарья решила рассказать поклонникам о своем материнском опыте. Девушка завела отдельный инстаграм-аккаунт, посвященный беременности и родам.

На днях актриса разместила там очередной пост, в котором рассказала о способах, которые помогут предотвратить появление растяжек на теле во время беременности, а также о том, как с ними бороться после родов.  

Актриса призналась, что во время первой беременности каждый набранный килограмм вызывал у нее панику. После родов Дарья Мельникова всячески старалась поскорее привести себя в форму. Супруга Артура Смольянинова посоветовала регулярно делать массаж сухой щеткой, принимать контрастный душ и после водных процедур обязательно наносить на тело масло.

«Я каждый раз парилась и активно втирала масло во все места, готовые превратиться в приятные растянутые тряпочки. Во вторую беременность меня бесили все масла, и я наносила крем от растяжек. Тот же эффект. Все ок», — написала Даша в Инстаграме.

Дарья Мельникова призналась, что кое-где у нее все же остались растяжки. Хотя сейчас они не так сильно ее беспокоят, актриса сообщила, что, возможно, распрощается с ними, прибегнув к хирургическому вмешательству. «Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику», — написала звезда в своем микроблоге.

Свою публикацию Мельникова завершила следующим советом для подписчиц: нужно полюбить свое тело и благодарить его за то, что он вынашивает (или уже выносило) целого человека.

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08 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото @mishur0v, @ellisgergedava/Instagram

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