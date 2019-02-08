Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Когда Юля была толстой и всем нравилась»: Снигирь показала фото, на котором считает себя полной

Юлия Снигирь время от времени делится с подписчиками в Инстаграме архивными фото. На днях актриса опубликовала давний снимок, на котором, по ее мнению, выглядит толстой.

На днях режиссер Анна Меликян отпраздновала свое 43-летие. С днем рождения ее поздравила и Юлия Снигирь, которая не раз снималась в картинах Меликян. Актриса выложила в Инстаграм архивное черно-белое фото, сделанное в период работы с режиссером.

«Когда Юля была толстой и всем нравилась. Спасибо тебе (Анне Меликян — примечание Woman.ru) — наш кинематограф стал значительно богаче благодаря твоим фильмам. Да здравствует тот день, когда ты родилась! Ура! (Не нашла ни одной приличной совместной фотографии)», — подписала снимок Снигирь.

Поклонники знаменитости поспешили осыпать ее комплиментами. «Юля, а мне на этом фото нравится ваша форма лица», «Мне бы быть такой ''толстой''», «На фотографии выглядите отлично, такая хорошенькая», — писали восторженные комментаторы.

Перейти к обсуждению


08 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 426

Новое за неделю

19 новых тем

Популярное за неделю

18 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.