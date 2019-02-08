«Когда Юля была толстой и всем нравилась»: Снигирь показала фото, на котором считает себя полной

Юлия Снигирь время от времени делится с подписчиками в Инстаграме архивными фото. На днях актриса опубликовала давний снимок, на котором, по ее мнению, выглядит толстой.

1 2 3 4 5 Юлия Снигирь показала фото, на котором считает себя толстой

На днях режиссер Анна Меликян отпраздновала свое 43-летие. С днем рождения ее поздравила и Юлия Снигирь, которая не раз снималась в картинах Меликян. Актриса выложила в Инстаграм архивное черно-белое фото, сделанное в период работы с режиссером.



«Когда Юля была толстой и всем нравилась. Спасибо тебе (Анне Меликян — примечание Woman.ru) — наш кинематограф стал значительно богаче благодаря твоим фильмам. Да здравствует тот день, когда ты родилась! Ура! (Не нашла ни одной приличной совместной фотографии)», — подписала снимок Снигирь.



Поклонники знаменитости поспешили осыпать ее комплиментами. «Юля, а мне на этом фото нравится ваша форма лица», «Мне бы быть такой ''толстой''», «На фотографии выглядите отлично, такая хорошенькая», — писали восторженные комментаторы.

