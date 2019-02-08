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Анастасия Тарасова пришла на вручение диплома с дочерью

8 февраля 24-летняя Анастасия Тарасова сообщила поклонникам, что стала дипломированным специалистом. Жена известного футболиста, недавно ставшая мамой в первый раз, пришла на торжественную церемонию с маленькой дочерью Миланой.

Летом прошлого года Анастасия Тарасова родила дочь мужу Дмитрию. После появления на свет малышки Миланы модель с головой ушла в материнские хлопоты. Оказывается, все это время знаменитость не бросала и учебу на филологическом факультете Российского университета дружбы народов. Недавно третья супруга полузащитника «Локомотива» похвасталась на своей странице в Инстаграме, что наконец стала дипломированным журналистом.

Анастасия опубликовала в соцсети фотографию с церемонии вручения дипломов о высшем образовании. Вторая вице-мисс Россия-2014 пришла на торжественное мероприятие со своей полугодовалой дочерью Миланой.

«Peoples’ Friendship University Of Russia. Спасибо, мой РУДН, за самые прекрасные 4 года. Впереди полгода отдыха и снова в бой — Магистратура», — подписала кадр Тарасова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Поклонники порадовались за Анастасию и похвалили за то, что даже с маленьким ребенком на руках она продолжала заниматься. «Настя, вы умница! От всей души, поздравляю», «Это важная веха! Вы умненькая и целеустремленная, все в ваших руках», «Молодчина! Успеваешь по всем фронтам! Настоящая успешная женщина», «Ребенок только помогает и вдохновляет мамочку развиваться и совершенствоваться! Тем более в учебе», — написали фолловеры в комментариях к посту. Тарасова поблагодарила поклонников за теплые слова в свой адрес.

Напомним, что после участия в конкурсе красоты «Мисс Россия-2014» Анастасия Тарасова получила среднее профессиональное образование в Ростовском колледже искусств. После переезда в Москву модель поступила в РУДН.  

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08 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Да, с её умением писать посты и формулировать речь.... У неё диплом журналиста.... Да, обалдеть

  • А когда она учиться то успевала?

  • Фальшивая мадам насквозь. Дело не в том, что она какого-то оленя увела. Сама по себе неприятная. Я даже знаю, на какой сайт она сможет устроиться со своим дипломом и умением излагать мысли.

  • Красивые. И мать, и дочь. Папаша только стремный.🙈

  • Я не поняла, зачем она туда ребенка грудного притащила.

  • Зачем тащить ребенка? Лишь для пиара.

  • в институтах давно стали дипломы в феврале выдавать? для меня это необычно, я думала, что это происходит летом

  • Позор РУДН,теперь не один уважающий себя студент не должен поступать в учебное заведение,которое за бабло выдает дипломы таким «журналистам» как костенко

  • Позор РУДН,теперь не один уважающий себя студент не должен поступать в учебное заведение,которое за бабло выдает дипломы таким «журналистам» как костенко[/quoteДа уж... Как говорит Р. Литвинова: "Как страшно жить!"

  • Ой какая «молодец» с ребёнком на руках да ууучится, обалдеть!!!! Цезарь прям!!уникум!! У нас пол страны с детьми на руках не то что учится, работать успевает ещё! Не имея блата.

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