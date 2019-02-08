Анастасия Тарасова пришла на вручение диплома с дочерью

8 февраля 24-летняя Анастасия Тарасова сообщила поклонникам, что стала дипломированным специалистом. Жена известного футболиста, недавно ставшая мамой в первый раз, пришла на торжественную церемонию с маленькой дочерью Миланой.

1 2 3 ... 9 Анастасия Тарасова получила диплом о высшем образовании

Летом прошлого года Анастасия Тарасова родила дочь мужу Дмитрию. После появления на свет малышки Миланы модель с головой ушла в материнские хлопоты. Оказывается, все это время знаменитость не бросала и учебу на филологическом факультете Российского университета дружбы народов. Недавно третья супруга полузащитника «Локомотива» похвасталась на своей странице в Инстаграме, что наконец стала дипломированным журналистом.

Анастасия опубликовала в соцсети фотографию с церемонии вручения дипломов о высшем образовании. Вторая вице-мисс Россия-2014 пришла на торжественное мероприятие со своей полугодовалой дочерью Миланой

«Peoples’ Friendship University Of Russia. Спасибо, мой РУДН, за самые прекрасные 4 года. Впереди полгода отдыха и снова в бой — Магистратура», — подписала кадр Тарасова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Поклонники порадовались за Анастасию и похвалили за то, что даже с маленьким ребенком на руках она продолжала заниматься. «Настя, вы умница! От всей души, поздравляю», «Это важная веха! Вы умненькая и целеустремленная, все в ваших руках», «Молодчина! Успеваешь по всем фронтам! Настоящая успешная женщина», «Ребенок только помогает и вдохновляет мамочку развиваться и совершенствоваться! Тем более в учебе», — написали фолловеры в комментариях к посту. Тарасова поблагодарила поклонников за теплые слова в свой адрес.



Напомним, что после участия в конкурсе красоты «Мисс Россия-2014» Анастасия Тарасова получила среднее профессиональное образование в Ростовском колледже искусств. После переезда в Москву модель поступила в РУДН.