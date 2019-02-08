Кокорин собирается обратиться в суд по правам человека из-за проблем со здоровьем

Недавно Александр Кокорин, пребывающий в СИЗО, сообщил о том, что у него обострилась старая травма колена, из-за которой ему требуется реабилитация. На днях стало известно, что футболист собирается обратиться в суд по правам человека из-за угрозы здоровью.

1 2 3 4 5 Александр Кокорин собирается обратиться в суд по правам человека

Недавно Александр Кокорин заявил, что у него обострилась старая травма колена. Вскоре после этого бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков сообщил, что спортсмену требуется срочная медицинская помощь. Футболист получил возможность заниматься лечебной физкультурой в СИЗО, однако этого, как оказалось, недостаточно для восстановления.



8 февраля стало известно, что защита спортсмена, арестованного за избиение двух чиновников и водителя известной телеведущей, намерена обратиться с Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу угрозы здоровью Кокорина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката футболиста Татьяну Стукалову.



«Мы планируем подать жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке. У нас имеется большая практика обращений в суд по правам человека. Мы считаем, что это абсолютно проходящая жалоба», — сказала правозащитница.



Напомним, 6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.

