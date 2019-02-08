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Кокорин собирается обратиться в суд по правам человека из-за проблем со здоровьем

Недавно Александр Кокорин, пребывающий в СИЗО, сообщил о том, что у него обострилась старая травма колена, из-за которой ему требуется реабилитация. На днях стало известно, что футболист собирается обратиться в суд по правам человека из-за угрозы здоровью.

Недавно Александр Кокорин заявил, что у него обострилась старая травма колена. Вскоре после этого бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков сообщил, что спортсмену требуется срочная медицинская помощь. Футболист получил возможность заниматься лечебной физкультурой в СИЗО, однако этого, как оказалось, недостаточно для восстановления.

8 февраля стало известно, что защита спортсмена, арестованного за избиение двух чиновников и водителя известной телеведущей, намерена обратиться с Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу угрозы здоровью Кокорина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката футболиста Татьяну Стукалову.

«Мы планируем подать жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке. У нас имеется большая практика обращений в суд по правам человека. Мы считаем, что это абсолютно проходящая жалоба», — сказала правозащитница.

Напомним, 6 февраля состоялось очередное слушание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в октябре прошлого года избили двух чиновников и водителя известной телеведущей. Суд постановил продлить пребывание футболистов в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля.  

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08 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Александр Кокорин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Бухать, шляться по барам-ресторанам, бить людей и устраивать дебоши травма ноги не мешала.

  • Че за бред, ну и....Нашим их решение по боку.Если вон с приставами и с документами приходят....Наша власть и правоохранительная система не толерантна.

  • Там ксжлый второй нуждается в медпомощи, сизо - не санаторий.

  • Не мужик.

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