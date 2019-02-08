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Кортни Кардашьян сверкнула оголенной грудью в прозрачном топе

На днях 39-летняя Кортни Кардашьян отправилась на ужин в один из нью-йоркских ресторанов. Для выхода знаменитость выбрала откровенный наряд, в котором была видна ее обнаженная грудь. 

Кортни Кардашьян, как и остальные члены известного семейства, для многих поклонников является иконой стиля. Однако на днях знаменитость выбрала весьма противоречивый образ. На ужин в одном из нью-йоркских ресторанов Кортни отправилась в прозрачном топе и таком же бюстгальтере, под которыми была видна ее обнаженная грудь.

Образ матери троих детей дополняли светлые брюки и пальто, однако все внимание папарацци было приковано к верхней части наряда. Саму Кортни, похоже, вовсе не смущало, то, что ее лук был чересчур откровенным.

Впрочем, в какой-то момент старшая из сестер Кардашьян заметила, что ее топ открывает немного больше, чем следовало бы, и запахнула пальто. А как вам смелый наряд знаменитости? 

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08 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images

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