Кортни Кардашьян, как и остальные члены известного семейства, для многих поклонников является иконой стиля. Однако на днях знаменитость выбрала весьма противоречивый образ. На ужин в одном из нью-йоркских ресторанов Кортни отправилась в прозрачном топе и таком же бюстгальтере, под которыми была видна ее обнаженная грудь.
Образ матери троих детей дополняли светлые брюки и пальто, однако все внимание папарацци было приковано к верхней части наряда. Саму Кортни, похоже, вовсе не смущало, то, что ее лук был чересчур откровенным.
Впрочем, в какой-то момент старшая из сестер Кардашьян заметила, что ее топ открывает немного больше, чем следовало бы, и запахнула пальто. А как вам смелый наряд знаменитости?
Кортни Кардашьян сверкнула оголенной грудью в прозрачном топе
Кортни Кардашьян, как и остальные члены известного семейства, для многих поклонников является иконой стиля. Однако на днях знаменитость выбрала весьма противоречивый образ. На ужин в одном из нью-йоркских ресторанов Кортни отправилась в прозрачном топе и таком же бюстгальтере, под которыми была видна ее обнаженная грудь.
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