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На фоне слухов о внебрачном ребенке Конор Макгрегор изображает отца-молодца на пляже с сыном Конором-младшим

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что у Конора Макгрегора есть ребенок от женщины, с которой у него однажды была мимолетная связь. Сам боец эту информацию отрицает и выкладывает фото со своим полуторагодовалым сыном. 
  • Конор Макгрегор
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    Недавно британка Терри Мюррей заявила, что воспитывает дочь от Конора Макгрегора
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В последнее время Конора Макгрегора — бойца ММА и участника «поединка века» с Хабибом Нурмагомедовым — обсуждают не только в связи со спортивными достижениями, но и со скандалом в личной жизни. Недавно британка Терри Мюррей заявила, что воспитывает годовалую дочь от атлета. По ее словам, малышка была зачата вследствие мимолетной связи, которая произошла между ней и Макгрегором.

Сам боец отрицает свою причастность к рождению девочки. В то же время Конор так и не ответил на требования Мюррей провести генетический анализ, чтобы установить отцовство.

На фоне этого скандала Макгрегор выложил в Инстаграм фотографии со своим полуторагодовалым сыном Конором-младшим от возлюбленной Ди Девлин (которая, к слову, вскоре снова станет мамой). «Будь спокоен и доверяй своему пути, сын мой», — подписал снимки спортсмен. Многим поклонникам показалось, что боец намеренно изображает примерного семьянина, чтобы отвлечь общественность от слухов о внебрачном ребенке.  

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09 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • к вопросу о Коноре и его сожительнице, которая достойна всех богатств мираКонор говорил о богатствах мира, но не о своих собственных, которыми, к случае чего, делиться он не намеренпоэтому и расписываться с ней не спешит от слова совсемесли выяснится что ребенок от той бабы из клуб все же от него, то сожительница получит максимум алименты на детей если решит уйтизаконная супруга оставила бы этого гопника без штановпосемузаконная жена - эта фигурасожительница ВСЕ РАВНО понимает что ее место - под веником что бы он там о ней не вещал в прессе. Его слова расходятся с поступками на 100 пудов. Любишь - женись. Не любишь - не морочь голову

  • если он выпнет сожительницу или она сама решит уйти, то будет иметь статус девки с нагулянными детьмиесли бы была законной женой, то имела бы статус разведеной и 50 % имущества, нажитого в браке

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