На фоне слухов о внебрачном ребенке Конор Макгрегор изображает отца-молодца на пляже с сыном Конором-младшим

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что у Конора Макгрегора есть ребенок от женщины, с которой у него однажды была мимолетная связь. Сам боец эту информацию отрицает и выкладывает фото со своим полуторагодовалым сыном.

1 2 3 4 5 Недавно британка Терри Мюррей заявила, что воспитывает дочь от Конора Макгрегора

В последнее время Конора Макгрегора — бойца ММА и участника «поединка века» с Хабибом Нурмагомедовым — обсуждают не только в связи со спортивными достижениями, но и со скандалом в личной жизни. Недавно британка Терри Мюррей заявила, что воспитывает годовалую дочь от атлета. По ее словам, малышка была зачата вследствие мимолетной связи, которая произошла между ней и Макгрегором.



Сам боец отрицает свою причастность к рождению девочки. В то же время Конор так и не ответил на требования Мюррей провести генетический анализ, чтобы установить отцовство.



На фоне этого скандала Макгрегор выложил в Инстаграм фотографии со своим полуторагодовалым сыном Конором-младшим от возлюбленной Ди Девлин (которая, к слову, вскоре снова станет мамой). «Будь спокоен и доверяй своему пути, сын мой», — подписал снимки спортсмен. Многим поклонникам показалось, что боец намеренно изображает примерного семьянина, чтобы отвлечь общественность от слухов о внебрачном ребенке.

