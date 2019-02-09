На фоне слухов о внебрачном ребенке Конор Макгрегор изображает отца-молодца на пляже с сыном Конором-младшим

В последнее время Конора Макгрегора — бойца ММА и участника «поединка века» с Хабибом Нурмагомедовым — обсуждают не только в связи со спортивными достижениями, но и со скандалом в личной жизни. Недавно британка Терри Мюррей заявила, что воспитывает годовалую дочь от атлета. По ее словам, малышка была зачата вследствие мимолетной связи, которая произошла между ней и Макгрегором.
Сам боец отрицает свою причастность к рождению девочки. В то же время Конор так и не ответил на требования Мюррей провести генетический анализ, чтобы установить отцовство.
На фоне этого скандала Макгрегор выложил в Инстаграм фотографии со своим полуторагодовалым сыном Конором-младшим от возлюбленной Ди Девлин (которая, к слову, вскоре снова станет мамой). «Будь спокоен и доверяй своему пути, сын мой», — подписал снимки спортсмен. Многим поклонникам показалось, что боец намеренно изображает примерного семьянина, чтобы отвлечь общественность от слухов о внебрачном ребенке.
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