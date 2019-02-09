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Глубоко беременная Меган Маркл отправится с принцем Гарри с официальным визитом в Марокко

День, когда Меган Маркл и принц Гарри станут родителями, все ближе. Однако герцог и герцогиня Сассекские не собираются сбавлять обороты в работе — вскоре они посетят Марокко.

Согласно информации зарубежных СМИ, Меган Маркл родит первенца в апреле. Несмотря на то, что день появления малыша на свет все ближе, герцогиня Сассекская не собирается сбавлять темпы в своей работе. 23 февраля она вместе с супругом принцем Гарри отправится в Марокко с трехдневным официальным визитом.

Как сообщает Daily Mail, к моменту поездки Меган будет примерно на 32-й неделе беременности. Для будущей мамы перелет вполне безопасен — большинство авиакомпаний разрешают женщинам в положении пользоваться их услугами вплоть до 37-й недели беременности.

До сих пор единственным посещением Марокко кем-то из членов британской королевской семьи является визит королевы Елизаветы II, состоявшийся 39 лет назад. 

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09 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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