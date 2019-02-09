Глубоко беременная Меган Маркл отправится с принцем Гарри с официальным визитом в Марокко

День, когда Меган Маркл и принц Гарри станут родителями, все ближе. Однако герцог и герцогиня Сассекские не собираются сбавлять обороты в работе — вскоре они посетят Марокко.

1 2 3 4 5 Меган Маркл и принц Гарри посетят Марокко

Согласно информации зарубежных СМИ, Меган Маркл родит первенца в апреле. Несмотря на то, что день появления малыша на свет все ближе, герцогиня Сассекская не собирается сбавлять темпы в своей работе. 23 февраля она вместе с супругом принцем Гарри отправится в Марокко с трехдневным официальным визитом.



Как сообщает Daily Mail, к моменту поездки Меган будет примерно на 32-й неделе беременности. Для будущей мамы перелет вполне безопасен — большинство авиакомпаний разрешают женщинам в положении пользоваться их услугами вплоть до 37-й недели беременности.



До сих пор единственным посещением Марокко кем-то из членов британской королевской семьи является визит королевы Елизаветы II, состоявшийся 39 лет назад.

