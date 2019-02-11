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«Срочно нужен репетитор»: Павел Табаков признался, что провалил несколько экзаменов в ГИТИСе

Недавно Павел Табаков стал гостем программы «Вечерний Ургант». В эфире молодой актер признался — он забросил учебу, а его зачетная книжка переполнена направлениями на пересдачу.
  • Павел Табаков
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    Сын Олега Табакова Павел признался: у него очень много долгов за предыдущую сессию
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В марте прошлого года на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Его сын Павел после смерти отца, кажется, полностью посвятил себя работе и перестал уделять должное время учебе в ГИТИСе. Сейчас 23-летний актер учится на втором курсе продюсерского факультета.

Несколько дней назад Павел Табаков пришел на шоу «Вечерний Ургант» с зачетной книжкой, где показал ведущему внушительный список направлений на пересдачу экзаменов. По словам юноши, сложнее всего ему даются точные науки.

«Если кто-то знает математику — мне нужен репетитор!» — обратился сын Олега Табакова к зрителям Первого канала.

Ургант и коллеги Павла по фильму «Тобол» предложили горе-студенту свою помощь, однако будущий продюсер отказался, добавив, что «с этим справиться невозможно».

Напомним, скоро в широкий прокат выйдет фильм «Тобол», где Павел Табаков сыграл одну из главных ролей. Его коллегами по съемочной площадке стали Дмитрий Назаров и Александр Лазарев-младший. Премьера исторической драмы Игоря Зайцева о событиях начала 18 века назначена на 16 февраля.

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11 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Дмитрий Назаров, Дмитрий Назаров

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой ужас. Как же так получилось-то? А может, напрячься и повторить четыре действия арифметики и таблицу умножения все-таки? Продюсеру необходимо уметь деньги считать, да и актеру тоже. Папа умер, царство ему небесное, теперь самому придется этим заняться, больше некому.

  • Может, попытаться всё-таки найти своё, а не идти обычным путём детей-мажоров? Ну, если изначально не тянешь...

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