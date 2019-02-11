«Срочно нужен репетитор»: Павел Табаков признался, что провалил несколько экзаменов в ГИТИСе

Недавно Павел Табаков стал гостем программы «Вечерний Ургант». В эфире молодой актер признался — он забросил учебу, а его зачетная книжка переполнена направлениями на пересдачу.

1 2 3 4 5 Сын Олега Табакова Павел признался: у него очень много долгов за предыдущую сессию

В марте прошлого года на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Его сын Павел после смерти отца, кажется, полностью посвятил себя работе и перестал уделять должное время учебе в ГИТИСе. Сейчас 23-летний актер учится на втором курсе продюсерского факультета.



Несколько дней назад Павел Табаков пришел на шоу «Вечерний Ургант» с зачетной книжкой, где показал ведущему внушительный список направлений на пересдачу экзаменов. По словам юноши, сложнее всего ему даются точные науки.

«Если кто-то знает математику — мне нужен репетитор!» — обратился сын Олега Табакова к зрителям Первого канала.

Ургант и коллеги Павла по фильму «Тобол» предложили горе-студенту свою помощь, однако будущий продюсер отказался, добавив, что «с этим справиться невозможно».



Напомним, скоро в широкий прокат выйдет фильм «Тобол», где Павел Табаков сыграл одну из главных ролей. Его коллегами по съемочной площадке стали Дмитрий Назаров и Александр Лазарев-младший. Премьера исторической драмы Игоря Зайцева о событиях начала 18 века назначена на 16 февраля.