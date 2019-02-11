Российские СМИ: Ксения Собчак планирует выйти в свет с Константином Богомоловым

Отечественные СМИ сообщают, что Ксения Собчак планирует выйти в свет в сопровождении Константина Богомолова. По данным источников, информацию об этом распространяют агенты телеведущей.
Пока интернет-пользователям остается лишь гадать, действительно ли Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются в скором времени подтвердить свои отношения. Ведь несмотря на слухи о расставании телеведущей с мужем Максимом Виторганом, пару дней назад супруги вместе появились на дне рождения общего друга.
Напомним, что отношения Собчак и Богомолова стали предметом обсуждения СМИ несколько месяцев назад. В январе в Сети появилось видео драки Виторгана с режиссером.