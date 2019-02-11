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Российские СМИ: Ксения Собчак планирует выйти в свет с Константином Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов намерены вскоре вместе появиться на публике. Об этом сообщает издание «7 дней» со ссылкой на телеграм-канал «Закулиска».
  • Ксения Собчак
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    Российские СМИ сообщают, что Собчак и Богомолов готовятся к совместному выходу в свет
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Отечественные СМИ сообщают, что Ксения Собчак планирует выйти в свет в сопровождении Константина Богомолова. По данным источников, информацию об этом распространяют агенты телеведущей. 

«Организаторы мероприятий с участием Собчак получают официальные уведомления о том, что сопровождать Ксению будет Константин», — пишет издание «7 дней» со ссылкой на телеграм-канал «Закулиска».

Пока интернет-пользователям остается лишь гадать, действительно ли Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются в скором времени подтвердить свои отношения. Ведь несмотря на слухи о расставании телеведущей с мужем Максимом Виторганом, пару дней назад супруги вместе появились на дне рождения общего друга.

Напомним, что отношения Собчак и Богомолова стали предметом обсуждения СМИ несколько месяцев назад. В январе в Сети появилось видео драки Виторгана с режиссером.

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11 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Дмитрий Коробейников/ТАСС

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • До лампочки

  • Макса могу лишь только поздравить! зачем тебе страшная и гулящая жена? Пусть эта ходит с этим алкашом по тусовкам)))

  • Ещё хотела президентом стать. Распущенная баба Ксю.

  • Не могу понять, зачем этот цирк. Зачем Ксения так унижает Максима? Они были прекрасной парой, у них ребенок, видно было, что они счастливы вместе. Если она хочет завести роман, то надо хотя бы вести себя достойно, расставить все точки над i с Максимом, а не выставлять его на посмешище. Он этого не залужил.

  • Что то постарела она сильно.

  • Ребёнка жалко, будет рваться между родителями

  • Я к Собчак отношусь нейтрально. Она скандальная но не глупая и мне их пара с мужем очень нравилась. И вообще когда она вышла замуж было ощущение,что она стала мягче и спокойнее. До сих пор не верится, что она загуляла с другим...

  • Она как раз-таки глупая)) и почему всё так удивляются ее похождениям налево? Судя по старой слитой переписке она вообще своего мужа ни во что не ставила и стебалась над ним с друзьями и грезила об упущенных олигархах

  • Была лучшего мнения о ней. Всегда хотелось как то понять её, оправдать, разглядеть человека чуткого за вот этим всем. Неа... бэсполэзно

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