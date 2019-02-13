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Саманта Маркл называет Меган «самовлюбленной богачкой» и требует, чтобы та прошла детектор лжи

Несколько дней назад стало известно, что Меган Маркл написала трогательное письмо своему отцу после свадьбы, на которую он не пришел. Вскоре после этого сестра герцогини Сассекской обвинила ее во лжи и предложила пройти проверку на честность. 

Последние несколько месяцев поклонники британской королевской семьи пристально следят за напряженными отношениями Меган Маркл с сестрой Самантой. 

Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская была настолько расстроена тем, что о ней говорит прессе родной отец, что написала ему откровенное письмо после свадьбы с принцем Гарри, на которую Томас не пришел. Там она попросила больше не обсуждать ее личную жизнь со СМИ.

Вскоре после этого Саманта Маркл выступила с заявлением о том, что ее сестра нагло врет и хочет выставить себя в хорошем свете.

Как сообщает издание Express, женщина назвала герцогиню «самовлюбленной богачкой» и предложила ей пройти проверку на детекторе лжи. «Она обманывает, когда говорит, что никогда не была близка с отцом и что его письмо разбило ей сердце», — заявила Саманта.

Напомним, после того как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она перестала общаться со своими родственниками. Сестра и отец не раз пытались заработать на ее популярности, рассказывая компрометирующие подробности о герцогине Сассекской в СМИ. 

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13 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • З-зависть

  • Верю отцу и сестре.Дичь,что отца не пощвали на свадьбу.Выглялит он, конечно, простовато, вот он и постеснялась.Гарик,наверное ,в шоке, от всей ситуации. Он явно не ожидал такого подвоха от жинки

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