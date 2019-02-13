Саманта Маркл называет Меган «самовлюбленной богачкой» и требует, чтобы та прошла детектор лжи

Последние несколько месяцев поклонники британской королевской семьи пристально следят за напряженными отношениями Меган Маркл с сестрой Самантой.
Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская была настолько расстроена тем, что о ней говорит прессе родной отец, что написала ему откровенное письмо после свадьбы с принцем Гарри, на которую Томас не пришел. Там она попросила больше не обсуждать ее личную жизнь со СМИ.
Как сообщает издание Express, женщина назвала герцогиню «самовлюбленной богачкой» и предложила ей пройти проверку на детекторе лжи. «Она обманывает, когда говорит, что никогда не была близка с отцом и что его письмо разбило ей сердце», — заявила Саманта.
Напомним, после того как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она перестала общаться со своими родственниками. Сестра и отец не раз пытались заработать на ее популярности, рассказывая компрометирующие подробности о герцогине Сассекской в СМИ.