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Хайди Клум заметили с округлившимся животом на фоне слухов о пятой беременности

В конце прошлого года стало известно, что 45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц скоро станут мужем и женой. Вскоре после этого в СМИ начали активно обсуждать, что модель готовится стать мамой. 

В декабре прошлого года Том Каулитц сделал своей возлюбленной Хайди Клум предложение руки и сердца. Пока пара готовится к свадьбе, в Сети активно обсуждают слухи о том, что модель уже ждет ребенка от певца.

На днях эту информацию подтвердил давний приятель Хайди модельер Вольфганг Йооп, которому, как он утверждает, радостную новость сообщил сам Том Каулитц. Ни модель, ни исполнитель пока сами никак не прокомментировали эти слухи, однако недавно Клум была замечена с оголенным животом.

Многим поклонникам показалось, что формы Хайди округлились, а значит то, что она готовится стать мамой, может быть правдой. На новом снимке звезда запечатлена в перерывах между съемками нового сезона шоу «Топ-модель по-немецки». А как вы думаете, Хайди беременна или нет? 

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13 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Backgrid/ @Clint Brewer, Getty Images

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3 комментария Добавить комментарий
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  • фотка такого качества что там непонятно есть живот или нет. но если беременна - то ничего удивительного, у них с каулицем ведь така лубоф-лубоф

  • Как же нравится на них смотреть Они правда кажутся очень счастливыии!

  • Вот всё время смотрю и удивляюсь кому нравится эта Хайди Клум. По-мне, так страшилка ещё та, фигура ужасная. Да и все её мужья, женишки, тоже, особенно этот её бывший Сил - обезьяна и та симпатичнее

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