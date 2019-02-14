«Дорогой халат»: интернет-пользователи смеются над розовым пальто Мелании Трамп

Мелания Трамп прониклась духом Дня святого Валентина и 13 февраля вышла в свет в ярко-розовом пальто Fendi стоимостью 3 тысячи долларов. Пользователи Сети вынесли свой модный приговор.

1 2 3 4 5 В Твиттере обсуждают новый наряд Мелании Трамп

13 февраля Дональд и Мелания Трамп встретились с президентом Колумбии и его супругой в Белом доме. Несмотря на то, что многие считают вкус жены президента США безупречным, кажется, в этот раз Мелания допустила модный промах, надев на деловое мероприятие ярко-розовое пальто с меховыми манжетами.

Некоторые поклонники не оценили праздничный образ Мелании Трамп ко Дню Святого Валентина и поспешили высмеять ее пальто Fendi за 3 тысячи долларов.

«Похоже, она не планировала выходить из здания. Ее верхняя одежда — настоящий халат», — написал один из интернет-пользователей. «У меня был такой же домашний костюм, когда мне было 13», «Это норка? Они убили норку, чтобы сделать домашний халат?», — продолжают комментировать в Сети.



В Интернете уже стали появляться коллажи, на которых люди в розовых халатах сравнивают себя с первой леди США.