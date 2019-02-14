«Дорогой халат»: интернет-пользователи смеются над розовым пальто Мелании Трамп

13 февраля Дональд и Мелания Трамп встретились с президентом Колумбии и его супругой в Белом доме. Несмотря на то, что многие считают вкус жены президента США безупречным, кажется, в этот раз Мелания допустила модный промах, надев на деловое мероприятие ярко-розовое пальто с меховыми манжетами.
«Похоже, она не планировала выходить из здания. Ее верхняя одежда — настоящий халат», — написал один из интернет-пользователей. «У меня был такой же домашний костюм, когда мне было 13», «Это норка? Они убили норку, чтобы сделать домашний халат?», — продолжают комментировать в Сети.
В Интернете уже стали появляться коллажи, на которых люди в розовых халатах сравнивают себя с первой леди США.