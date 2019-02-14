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«Дорогой халат»: интернет-пользователи смеются над розовым пальто Мелании Трамп

Мелания Трамп прониклась духом Дня святого Валентина и 13 февраля вышла в свет в ярко-розовом пальто Fendi стоимостью 3 тысячи долларов. Пользователи Сети вынесли свой модный приговор.

13 февраля Дональд и Мелания Трамп встретились с президентом Колумбии и его супругой в Белом доме. Несмотря на то, что многие считают вкус жены президента США безупречным, кажется, в этот раз Мелания допустила модный промах, надев на деловое мероприятие ярко-розовое пальто с меховыми манжетами.

Некоторые поклонники не оценили праздничный образ Мелании Трамп ко Дню Святого Валентина и поспешили высмеять ее пальто Fendi за 3 тысячи долларов.

«Похоже, она не планировала выходить из здания. Ее верхняя одежда — настоящий халат», — написал один из интернет-пользователей. «У меня был такой же домашний костюм, когда мне было 13», «Это норка? Они убили норку, чтобы сделать домашний халат?», — продолжают комментировать в Сети.

В Интернете уже стали появляться коллажи, на которых люди в розовых халатах сравнивают себя с первой леди США. 

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14 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну прям одинаковые, этот халат и крутое пальто... Я понимаю, ее многие ненавидят, но тут критика мимо просто)))

  • Если и похоже на халат, то только очень издали и сослепу, ткань-то хоть и розовая, но типичная для пальто. Да и уж скажем честно, даже если Мелания действительно в халате вышла и еще и в бигудях до кучи, все равно она бы выглядела идеально. Есть у нее такая особенность внешности. Умеет она это.

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