Лера Кудрявцева: «Бывший муж Васильевой уверяет, что они расстались из-за ее сына. Актриса так нежно его опекала, что Мартиросьян понял: в этой семье он лишний»

16 февраля состоится вторая часть программы «Секрет на миллион» с участием актрисы Татьяны Васильевой. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героиней.

Татьяна Васильева

Многие поклонники, глядя на Татьяну Васильеву, справедливо полагают, что такая роскошная женщина не может быть одна. Однако в любви Васильевой не то чтобы не везло... Просто не складывалось.



Особенно оживленно вся страна обсуждала развод актрисы с Георгием Мартиросьяном — актером, в которого были влюблены сотни женщин. Конечно, поклонницы и преследовали артиста, и старались всячески обратить на себя внимание. Татьяна Васильева не могла не ревновать мужа к этим молоденьким симпатичным девчонкам...



Впрочем, сам Мартиросьян, который тоже был моим гостем, уверяет, что брак с Васильевой разрушили вовсе не влюбленные девушки, а разные взгляды на жизнь. Мартиросьян пытался по-мужски воспитывать сына Васильевой Филиппа, однако Татьяна так нежно его опекала, что однажды Мартиросьян понял: он в этой семье просто лишний.



Дочь Васильевой и Мартиросьяна Лиза давно смирилась с тем, что родители разошлись. Когда они разводились, девочке было всего девять лет. Из-за переживаний у нее даже начался нервный тик.



Сейчас Лиза — взрослая женщина и сама уже мама, нежная и заботливая. Она общается с обоими родителями, и они, конечно, стараются помогать любимой дочери.



Особенно усердствует Татьяна Васильева. Она невероятно заботливая — всех своих домочадцев опекает, поддерживает, задаривает подарками. Ничего не поделаешь: такой у нее характер!



Да и гонорары позволяют заботиться о близких: Татьяна Васильева играет в театре, снимается в кино и неплохо зарабатывает. Артистка рассказала мне, что написано в ее завещании, а также на всю страну посчитала свои гонорары и сама удивилась...



И хотя пословица гласит, что не в деньгах счастье, о финансах наш с Татьяной разговор все же зашел, ведь артистка решилась раскрыть секрет стоимостью один миллион рублей! Васильева хорошо зарабатывает, поэтому я уверена, что ее прельстил не миллион, а возможность снять с души груз, о котором актриса молчала долгих 48 лет.



1 2 3 4 5 6 Татьяна Васильева — гостья второй части программы «Секрет на миллион»

Ни мужья, ни дети Васильевой ничего об этой ее тайне не знали. Однако время пришло — и Татьяна не стала ничего скрывать. Она поступила как мудрая женщина, которая прекрасно понимает: все тайное рано или поздно становится явным.