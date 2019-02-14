«Еле сдерживаюсь, чтоб не зареветь»: Ивлеева не может насмотреться на рекламный щит со своим фото

Только поклонники Насти Ивлеевой расстроились из-за того, что их любимая телеведущая покинула трэвел-шоу «Орел и решка», как звезда дала им повод для радости. Недавно блогер попробовала себя в роли актрисы и снялась в телесериале «Туристическая полиция». Премьеру, которая назначена на 25 февраля, Настя ждет с нетерпением.
Недавно знаменитость разместила в Инстаграме снимок, на котором стоит возле плаката со своим изображением.
Некоторые подписчики поспешили обвинить девушку в чрезмерном самолюбовании, однако нашлись и те, кто от души порадовался за своего кумира.
Комедийный сериал расскажет о команде полицейских, работающих в туристическом городе в разгар пляжного сезона. Стражи порядка будут попадать в смешные ситуации и находить из них неожиданные выходы.