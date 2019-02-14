Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе

14 февраля во всем мире отмечается самый романтичный праздник — День святого Валентина. И если в обычные дни экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева крайне редко публикует снимки с супругом Константином Меладзе, то День всех влюбленных стал приятным поводом для артистки нарушить свои правила.
37-летняя Вера Брежнева разместила в Инстаграме черно-белый снимок с 55-летним Константином Меладзе.
Поклонники поспешили поздравить супругов с праздником, сказав немало теплых слов в адрес пары: «Красивая пара, счастья вам», «Чаще выкладывайте совместные фото, вы так хорошо смотритесь вместе!», «Не переставайте любить друг друга».