Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе

В День всех влюбленных певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграме нежный снимок с супругом, продюсером Константином Меладзе. Знаменитость сопроводила пост строчками из своей песни.

1 2 3 4 5 6 В честь 14 февраля Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе

14 февраля во всем мире отмечается самый романтичный праздник — День святого Валентина. И если в обычные дни экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева крайне редко публикует снимки с супругом Константином Меладзе, то День всех влюбленных стал приятным поводом для артистки нарушить свои правила.



37-летняя Вера Брежнева разместила в Инстаграме черно-белый снимок с 55-летним Константином Меладзе.

В кадре влюбленные стоят спиной к камере, любуясь морем. В верхнем правом углу фотографии певица нарисовала красное сердце и подписала публикацию словами: «Люди, любите друг друга».

Поклонники поспешили поздравить супругов с праздником, сказав немало теплых слов в адрес пары: «Красивая пара, счастья вам», «Чаще выкладывайте совместные фото, вы так хорошо смотритесь вместе!», «Не переставайте любить друг друга».



