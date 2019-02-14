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Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе

В День всех влюбленных певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграме нежный снимок с супругом, продюсером Константином Меладзе. Знаменитость сопроводила пост строчками из своей песни.
  • Вера Брежнева, Константин Меладзе
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    В честь 14 февраля Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
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14 февраля во всем мире отмечается самый романтичный праздник — День святого Валентина. И если в обычные дни экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева крайне редко публикует снимки с супругом Константином Меладзе, то День всех влюбленных стал приятным поводом для артистки нарушить свои правила. 

37-летняя Вера Брежнева разместила в Инстаграме черно-белый снимок с 55-летним Константином Меладзе.

В кадре влюбленные стоят спиной к камере, любуясь морем. В верхнем правом углу фотографии певица нарисовала красное сердце и подписала публикацию словами: «Люди, любите друг друга».

Поклонники поспешили поздравить супругов с праздником, сказав немало теплых слов в адрес пары: «Красивая пара, счастья вам», «Чаще выкладывайте совместные фото, вы так хорошо смотритесь вместе!», «Не переставайте любить друг друга».

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14 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Они столько много лет работали друг с другом. И неужели только вот недавно полюбили друг друга? Хорошенькая она конечно, женственная.

  • Да он дедушка.

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