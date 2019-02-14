Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов женился во второй раз

В конце прошлого года Алексей Самсонов развелся со своей супругой Юлией Щаулиной. Звезда «Дома-2» недолго оставался холостяком: 14 февраля он взял в жены Марию Ещенко, которая в прошлом состояла в браке с футболистом Андреем Ещенко.

1 2 3 4 5 Алексей Самсонов и Мария Ещенко зарегистрировали свой союз

Алексей Самсонов, прославившийся благодаря участию в телепроекте «Дом-2», и Мария Ещенко стали мужем и женой. Для церемонии регистрации брака влюбленные выбрали очень романтичную дату — 14 февраля, День святого Валентина. Знаменитости решили, что торжество будет предельно скромным, поэтому не стали никого приглашать.

Известно, что Алексей и Мария расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

«После церемонии отправимся заграницу. С точным направлением еще не определились. Там обвенчаемся. Больше ничего рассказывать не буду. Пожалуй, скажу лишь, что очень счастлив», — поведал экс-участник телестройки корреспонденту еженедельника «СтарХит».



Напомним, что со своей первой женой Юлией Алексей развелся в конце прошлого года. Женщина утверждала, что устала терпеть измены любимого человека. У бывших супругов есть общий сын Мирон, который теперь живет с мамой. У Марии Ещенко также имеется за плечами неудачный опыт брака. Пару лет назад она разошлась с мужем-футболистом, от которого в 2013-м родила дочь Алису.