Принц Гарри провел День святого Валентина в сотнях километров от Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри провели самый романтичный день в году порознь. Герцогу Сассекскому пришлось оставить супругу в одиночестве из-за рабочей командировки.

1 2 3 4 5 Меган Маркл и принц Гарри провели День святого Валентина порознь

Пожалуй, все влюбленные пары стараются провести 14 февраля вместе. Но иногда это не удается сделать даже членам королевской семьи. В этом году в День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри были вдалеке друг от друга.



Дело в том, что герцог Сассекский отправился на военную базу в Норвегии, где в День всех влюбленных отпраздновали 50-летие со дня начала учений Exercise Clockwork. Там проходят подготовку тысячи британских моряков.



Гарри пообщался с военнослужащими, осмотрел оборудование, которое солдаты используют для тренировок, а также побеседовал с летным экипажем и инженерами. В это время беременная Меган Маркл находилась в Кенсингтонском дворце. По всей видимости, супруги решили, что герцогиня может пропустить визит на военную базу ввиду своего положения.

