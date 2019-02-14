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Принц Гарри провел День святого Валентина в сотнях километров от Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри провели самый романтичный день в году порознь. Герцогу Сассекскому пришлось оставить супругу в одиночестве из-за рабочей командировки.

Пожалуй, все влюбленные пары стараются провести 14 февраля вместе. Но иногда это не удается сделать даже членам королевской семьи. В этом году в День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри были вдалеке друг от друга.

Дело в том, что герцог Сассекский отправился на военную базу в Норвегии, где в День всех влюбленных отпраздновали 50-летие со дня начала учений Exercise Clockwork. Там проходят подготовку тысячи британских моряков. 

Гарри пообщался с военнослужащими, осмотрел оборудование, которое солдаты используют для тренировок, а также побеседовал с летным экипажем и инженерами. В это время беременная Меган Маркл находилась в Кенсингтонском дворце. По всей видимости, супруги решили, что герцогиня может пропустить визит на военную базу ввиду своего положения.  

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14 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Он на одиночных выходах без Маркл сразу таким живым выглядит, аж посмотреть приятно. Смеётся, не хмурится, светиться начинает - что на регби, что на военной базе.

  • На фотках без Маркл Гарри бодр и весел

  • На фотках с Меган он тоже весел. Как избирательно некоторые авторши видят.

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