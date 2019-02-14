Принц Гарри провел День святого Валентина в сотнях километров от Меган Маркл

Пожалуй, все влюбленные пары стараются провести 14 февраля вместе. Но иногда это не удается сделать даже членам королевской семьи. В этом году в День святого Валентина Меган Маркл и принц Гарри были вдалеке друг от друга.
Дело в том, что герцог Сассекский отправился на военную базу в Норвегии, где в День всех влюбленных отпраздновали 50-летие со дня начала учений Exercise Clockwork. Там проходят подготовку тысячи британских моряков.
Гарри пообщался с военнослужащими, осмотрел оборудование, которое солдаты используют для тренировок, а также побеседовал с летным экипажем и инженерами. В это время беременная Меган Маркл находилась в Кенсингтонском дворце. По всей видимости, супруги решили, что герцогиня может пропустить визит на военную базу ввиду своего положения.
Он на одиночных выходах без Маркл сразу таким живым выглядит, аж посмотреть приятно. Смеётся, не хмурится, светиться начинает - что на регби, что на военной базе.