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Настасья Самбурская снова рассказала об унижениях, которым в детстве ее подвергали родители

Настасья Самбурская не раз признавалась, что не поддерживает отношения со своими родителями. Недавно актриса рассказала о травматичных эпизодах из своего детства. 

На днях Настасья Самбурская стала гостьей программы Ирины Шихман «А поговорить?». Актриса рассказала журналистке о том, почему не общается со своими родителями.

«Мне гораздо ближе чужие люди, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня вообще ничего с ними общего нет. Я отпустила их, пожалуйста, только не трогайте меня. Я не хочу их любить. Они меня не любили, и я плачу им тем же самым», — призналась знаменитость.

Самбурская рассказала, что даже не пыталась завоевать любовь и одобрение родителей, а просто хотела, чтобы они ее не трогали.

«Меня били, я злилась. Я злилась — они еще сильнее били. Со мной не разговаривали, не объясняли, что делать можно и что нельзя и почему. Однажды я поехала в деревню к подруге, отравилась и приехала домой на следующий день. Отец сказал мне что-то делать по хозяйству, а я присела и заснула, от того, что мне было плохо. Потом он зашел и начал бить меня по коленкам ремнем, потому что я не подорвалась и не начала делать то, что она хотел», — поведала Настасья.

Актриса также добавила, что ее мать видела, как над ней издевается отец, но никогда не пыталась это остановить. С тех пор, как знаменитость покинула отчий дом, она избегает общения с родственниками.  

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15 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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