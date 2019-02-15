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Анастасия Цветаева ждет третьего ребенка

Поклонники 37-летней Анастасии Цветаевой уже давно догадывались о том, что актриса ждет ребенка. На днях знаменитость призналась, что готовится стать мамой в третий раз.

Анастасия Цветаева воспитывает двоих детей — 13-летнего Кузьму от Олега Гончарова и 6-летнюю Эстер от второго супруга, израильского адвоката Надава Ольгана. Поклонники уже несколько недель спрашивали актрису, не беременна ли она. На днях знаменитость призналась, что скоро станет мамой в третий раз.

«Любовь приносит не только букеты на День святого Валентина, но иногда и вот такие плоды. Многие из вас уже начали догадываться и подозревать, некоторые писали мне в директ или в комментах, живот прятать все сложнее и сложнее, да и не только в этом дело. Уж очень хочется поделиться своим счастьем со всем миром! Да, в нашей семье скоро ожидается появление третьего ребенка!» — написала Цветаева под новым фото в Инстаграме.

Актриса также добавила, что планирует рожать в Израиле, где живет с тех пор, как вышла замуж во второй раз. Анастасия сообщила и срок беременности — сейчас она на шестом месяце. 

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15 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
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Анастасия Цветаева

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