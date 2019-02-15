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Дмитрия Тарасова задержали в столичном аэропорту

В День всех влюбленных Дмитрий Тарасов вернулся со сборов в Испании в родную Москву. Однако сразу отправиться к жене ему не удалось — сотрудники «Шереметьево» задержали футболиста.

Вечером 14 февраля российским СМИ стало известно, что 31-летнего Дмитрия Тарасова задержали в московском «Шереметьево». Спортсмен прилетел туда после футбольных сборов в испанском городе Малага.

Вскоре одна из сотрудниц аэропорта прокомментировала ситуацию журналистам издания «СтарХит». Женщина рассказала, что футболист скрыл от таможенников факт наличия в его багаже предметов, подлежащих досмотру, и теперь этот случай рассматривается по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

«Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил», — прокомментировала ситуацию работница «Шереметьево». 

Если вина Тарасова будет доказана, ему придется выплатить штраф. Если же спорная ситуация возникла из-за незадекларированных денежных средств, то их у него изымут. 

Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ни Дмитрий, ни его представители никак не прокомментировали случившееся.

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15 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Наличку провозил больше 10 000 евро?

  • Упс... Жмот какой, родной дочке денег нет, правильно в СССР неплательщиков алиментов в тюрьму сажали, к Кокорину и Мамаеву его!

  • Позорник 😂🧐 Наклепал долгожданных детей, плати алики 😒

  • Сотрудница прям профессионал с большой буквы «лучше бы алименты платил» 🤦‍♀️ Мне кажется увольнять нужно за такие комментарии . Это не ее дело вообще.

  • Провез и провез. Оформят штрафом и все. С кем не бывает.

  • Ну а как ты хотел Димон? Всё лезешь со своей семейкой, уставший типа от публичности ,во все доступные каналы, вот и получи теперь обратную сторону своей узнаваемости))) А так бы тихонько прошёл и был таков.

  • Не платить алименты - это, извиняюсь, свинство. :( Очень, очень рада, что и в РФ, наконец, взялись за неплательщиков всерьез.

  • Гость

    Сотрудница прям профессионал с большой буквы «лучше бы алименты платил» 🤦‍♀️ Мне кажется увольнять нужно за такие комментарии . Это не ее дело вообще.

    поклонница Бузовой видимо

  • Сотрудница аэропорта побежала сливать в интернет. Так алименты или не задекларировал что-то? Все в кучу свалили, в огороде бузина, в Киеве дядька...

  • Проклятье Бузовой...

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