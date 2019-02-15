Дмитрия Тарасова задержали в столичном аэропорту

В День всех влюбленных Дмитрий Тарасов вернулся со сборов в Испании в родную Москву. Однако сразу отправиться к жене ему не удалось — сотрудники «Шереметьево» задержали футболиста.

1 2 3 4 5 Вечером 14 февраля Дмитрия Тарасова задержали работники «Шереметьево»

Вечером 14 февраля российским СМИ стало известно, что 31-летнего Дмитрия Тарасова задержали в московском «Шереметьево». Спортсмен прилетел туда после футбольных сборов в испанском городе Малага.



Вскоре одна из сотрудниц аэропорта прокомментировала ситуацию журналистам издания «СтарХит». Женщина рассказала, что футболист скрыл от таможенников факт наличия в его багаже предметов, подлежащих досмотру, и теперь этот случай рассматривается по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).



«Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил», — прокомментировала ситуацию работница «Шереметьево».

Если вина Тарасова будет доказана, ему придется выплатить штраф. Если же спорная ситуация возникла из-за незадекларированных денежных средств, то их у него изымут.



Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ни Дмитрий, ни его представители никак не прокомментировали случившееся.