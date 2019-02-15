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«Все построено на лжи»: Юлия Чичерина рассказала, почему покинула шоу-бизнес

В 2000-х имя Юлии Чичериной, и уж тем более ее заводные песни, были знакомы почти каждому россиянину. Однако в последние годы о певице почти ничего не слышно. Недавно Юлия поведала о своей жизни сегодня.
  • Юлия Чичерина
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    Спустя долгие годы Юлия Чичерина рассказала о причинах своего ухода из шоу-бизнеса
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40-летнюю рокершу Юлию Чичерину по праву можно назвать одной из самых ярких певиц эпохи нулевых. В те годы песни «Ту-лу-ла» и «Жара» звучали на каждом углу, а на ее концерты мечтали попасть сотни тысяч людей.

Однако Юлии было не интересно продолжать свою карьеру в таком ключе. В конце 2000-х Чичерина вместе с мужем и дочерью переехала в Подмосковье, где начала разводить животных и лишь время от времени продолжать записывать песни.

Недавно впервые за долгие годы звезда появилась в телевизионном эфире. Она дала интервью программе «Светская Хроника» на «Пятом Канале». 

В ходе беседы с журналистом певица наконец раскрыла причины своего ухода из шоу-бизнеса. «Я оставила это все добровольно, по своей воле. Потому что это не мое. Потому что шоу-бизнес построен на лжи. А ложь — это изобретение дьявола. Я так не хочу. Тем более когда творчество переносится на деньги, получается ********, извините», — сказала знаменитость.

Кроме того, Юлия отметила, что ей очень нравится ее простая деревенская жизнь. Сейчас на территории ее участка живут 14 собак, четыре кошки, конь и олень.

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15 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
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Юлия Чичерина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • очень трогательно, жаль только, что дочь ей как кобыле пятая нога...
    неприятное впечатлние было еще после наедине со всеми у меньшовой

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