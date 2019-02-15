Майли Сайрус впервые показала свадебные фото

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились еще в конце прошлого года, однако никак не комментировали изменившийся статус отношений. 14 февраля певица решила наконец поделиться с миром своим счастьем, показав снимки со свадебного торжества.

В конце декабря прошлого года в микроблогах 26-летней Майли Сайрус и 29-летнего Лиама Хемсворта появилось одинаковое фото, обрадовавшее всех поклонников пары. Белое платье на снимке говорило само за себя — певица и актер поженились! В общей сложности влюбленные встречались около шести лет — сначала они были вместе с 2009-го по 2012-й, а затем снова сошлись в 2016 году.



За прошедшие с торжества полтора месяца знаменитости никак не комментировали свой новый статус.

14 февраля поклонники наконец смогли увидеть, как прошла свадьба Сайрус и Хемсворта.

В День всех Влюбленных воодушевленная Майли опубликовала в Инстаграме снимки, сделанные во время тайной церемонии. «Я люблю тебя, мой Валентин!» — подписала одну из фотографий звезда.



Судя по кадрам, появившимся в Сети, на закрытое торжество был приглашены только члены семьи и самые близкие друзья пары. Интересно, последуют ли Майли и Лиам примеру Джастина Бибера и Хейли Болдуин, устроив пышное празднование после официального заключения брака?