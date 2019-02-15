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Айза Анохина гневно ответила Алене Водонаевой

На днях Алена Водонаева дала откровенное интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», в котором рассказала о предательстве своей бывшей подруги Айзы Анохиной. Экс-супруга Гуфа отреагировала на заявления Водонаевой.

Недавно Алена Водонаева стала гостьей YouTube-шоу «Нежный редактор» и поделилась с ведущей Татьяной Мингалимовой подробностями конфликта с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной. По словам бывшей участницы «Дома-2», 
Айза Анохина подставила ее, вырвав из контекста одно из голосовых сообщений о Ксении Бородиной и переслав его супруге Курбана Омарова. Бородина обиделась на Водонаеву, и с тех пор (а именно с 2016 года) подруги не общаются.

«Ксюша оказалась в этой истории разменной монетой. Про нее говорила плохо Айза, очень плохо. Я видела, как Айза плохо говорит о других, и думала: ''Меня это обойдет стороной''», — рассказала в интервью Алена Водонаева.

Ответ Айзы Анохиной не заставил себя долго ждать. Дизайнер разместила в Инстаграме пост, адресованный бывшей подруге. Спойлер: он переполнен возмущением!

«Дорогая! Твой язык — твой враг! Твоя зависть — твой грех! Реши проблему со своей головой! Я обещала твоей семье тебя не трогать! Но после твоего вранья меня просто трясет! Ты предала Ксюху, ты предала меня!» — написала Анохина. Экс-супруга рэпера Гуфа также пригрозила Водонаевой: если та не прекратит лгать, ей придется несладко. «PS: ради всего святого, хватит врать! Себе в первую очередь. Или я вылью все, что о тебе знаю! И тебе в монастырь придется уйти!» — подытожила 34-летняя знаменитость.

Некоторые подписчики Анохиной поддержали своего кумира, другие, напротив — назвали публичные выяснения отношений между бывшими подругами «грязью».

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • А это кто вообще)?

  • Бомбануло. Совершенно неуравновешенная особа. Забыла, сколько сама грязи вылила на Алену. А на правду о себе такая неадекватная реакция.

  • Таких нужно осаживать сражу - жестко и конкретно)))Иначе никак.Может впредь не повадно будет......Водонаева всегда и везде все превращала в КОЛХОЗ...что уж тут говорить

  • Гость

    Бомбануло. Совершенно неуравновешенная особа. Забыла, сколько сама грязи вылила на Алену. А на правду о себе такая неадекватная реакция.

    Аймак неуравновешенная, а вот Водонаева очень злобная и завистливая, факт.

  • А губки бантиком она складывала после каждого слова?Я почему-то эту речь именно так себе представила🤣

  • Инфлюенсер, бывшая жена наркомана разбушевалась.То "разоблачала"Соколовского и обнималась с Дакотой, теперь выясняет "отношения"с Водонаевой.Заниматься своей семьёй она не в состоянии.А так всё время о ней пишут.Видимо, поэтому она и есть "знаменитость".

  • Гость

    Аймак неуравновешенная, а вот Водонаева очень злобная и завистливая, факт.

    Два сапога пара.Они друг друга стоят.А читателям потеха.

  • Серпентарий в чистом виде!)))Ещё борода молчит вдруг.хм.Все они мне не когда ни ниавились.не подписана,не слежу.вывод сделала из статей на вумане.Колхоз он ведь нынче такой.

  • Господи!!! Все друг-другу завидуют у них, все хотят жить их жизнью!!! Вот это самомнение... бездельницы

  • Гость

    Господи!!! Все друг-другу завидуют у них, все хотят жить их жизнью!!! Вот это самомнение... бездельницы

    Не, они не бездельницы, они "знаменитости".

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