Айза Анохина гневно ответила Алене Водонаевой

На днях Алена Водонаева дала откровенное интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», в котором рассказала о предательстве своей бывшей подруги Айзы Анохиной. Экс-супруга Гуфа отреагировала на заявления Водонаевой.

1 2 3 4 5 Айза Анохнина ответила Алене Водонаевой, обвинившей ее в предательстве

Недавно Алена Водонаева стала гостьей YouTube-шоу «Нежный редактор» и поделилась с ведущей Татьяной Мингалимовой подробностями конфликта с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной. По словам бывшей участницы «Дома-2»,

Айза Анохина подставила ее, вырвав из контекста одно из голосовых сообщений о Ксении Бородиной и переслав его супруге Курбана Омарова. Бородина обиделась на Водонаеву, и с тех пор (а именно с 2016 года) подруги не общаются.



«Ксюша оказалась в этой истории разменной монетой. Про нее говорила плохо Айза, очень плохо. Я видела, как Айза плохо говорит о других, и думала: ''Меня это обойдет стороной''», — рассказала в интервью Алена Водонаева.

Ответ Айзы Анохиной не заставил себя долго ждать. Дизайнер разместила в Инстаграме пост, адресованный бывшей подруге. Спойлер: он переполнен возмущением!

«Дорогая! Твой язык — твой враг! Твоя зависть — твой грех! Реши проблему со своей головой! Я обещала твоей семье тебя не трогать! Но после твоего вранья меня просто трясет! Ты предала Ксюху, ты предала меня!» — написала Анохина. Экс-супруга рэпера Гуфа также пригрозила Водонаевой: если та не прекратит лгать, ей придется несладко. «PS: ради всего святого, хватит врать! Себе в первую очередь. Или я вылью все, что о тебе знаю! И тебе в монастырь придется уйти!» — подытожила 34-летняя знаменитость.



Некоторые подписчики Анохиной поддержали своего кумира, другие, напротив — назвали публичные выяснения отношений между бывшими подругами «грязью».