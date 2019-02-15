Не прошло и трех лет! Орландо Блум сделал предожение Кэти Перри

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в День всех влюбленных. О радостном событии звезды поспешили сообщить в своих Инстаграмах.

1 2 3 4 5 Орландо Блум и Кэти Перри обручились

Наконец-то! После трех лет отношений Орландо Блум решился предложить Кэти Перри свою руку и сердце. 14 февраля 42-летний актер устроил специальную вечеринку, на которой присутствовали самые близкие друзья пары. Все было очень романтично: много воздушных шаров в форме сердца, арка из роз, Кэти в розовом платье Alessandra Rich.

Орландо Блум поднялся на сцену, взял микрофон и спросил: «Ты выйдешь за меня?», достав винтажное кольцо в форме цветка с огромным розовым бриллиантом посередине.

Певица не смогла сдержать слез счастья и ответила «да».



Фотографиями и видео с радостного события поделились сами жених и невеста, а также мама Кэти Перри, Мэри Хадсон. Свои снимок в Инстаграме певица подписала «Full Bloom». Так что скоро Кэти, возможно, сменит фамилию. От всей души поздравляем счастливую пару!