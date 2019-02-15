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Не прошло и трех лет! Орландо Блум сделал предожение Кэти Перри

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в День всех влюбленных. О радостном событии звезды поспешили сообщить в своих Инстаграмах.

Наконец-то! После трех лет отношений Орландо Блум решился предложить Кэти Перри свою руку и сердце. 14 февраля 42-летний актер устроил специальную вечеринку, на которой присутствовали самые близкие друзья пары. Все было очень романтично: много воздушных шаров в форме сердца, арка из роз, Кэти в розовом платье Alessandra Rich. 

Орландо Блум поднялся на сцену, взял микрофон и спросил: «Ты выйдешь за меня?», достав винтажное кольцо в форме цветка с огромным розовым бриллиантом посередине.

Певица не смогла сдержать слез счастья и ответила «да».

Фотографиями и видео с радостного события поделились сами жених и невеста, а также мама Кэти Перри, Мэри Хадсон. Свои снимок в Инстаграме певица подписала «Full Bloom». Так что скоро Кэти, возможно, сменит фамилию. От всей души поздравляем счастливую пару!

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Кэти Перри

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • На третьем курсе универа сделал предложение одногрупнице ...Был с треском отвергнут как не актёр. не певец, и даже не олигарх ...На четвёртом курсе она попыталась женить на себе симпатичного богатенького однокурсника ...Была с треском отвергнута как не актриса, не певица, и даже не Мисс Мира ...

  • Какое ужасное кольцо!!!

  • Прикольно, мне кажется они смотрятся...оба с ЧЮ)

  • Гость

    На третьем курсе универа сделал предложение одногрупнице ...Был с треском отвергнут как не актёр. не певец, и даже не олигарх ...На четвёртом курсе она попыталась женить на себе симпатичного богатенького однокурсника ...Была с треском отвергнута как не актриса, не певица, и даже не Мисс Мира ...

    хороший анекдот....

  • Кетти красотка и голос хороший, всегда нравилась. Только вот до этой причёски пацана)) лет 10 назад короче)) а так конечно пусть будут счастливы!!

  • Я думала, что они давно разошлись

  • Я думала, что они давно разошлись

  • Я думала, они разошлись

  • Гость

    хороший анекдот....

    Анекдот состоит в том, что она в конечном счёте вышла замуж за какого-то научного работника с весьма средней внешностью и ещё более средней зарплатой ... Видел их пару лет назад ... Она даже пыталась флиртовать со мной прямо на глазах супруга, а ему - хоть бы хны ... Уверен мужик в своей супруге, и правильно - она мне теперь и на ... не нужна ...

  • Поздравляю от души!

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