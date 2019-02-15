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СМИ: кумир молодежи Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Певец Тима Белорусских скрывает от поклонников своего ребенка. Об этом 15 февраля сообщило издание Super.ru.

Молодой, но очень популярный сегодня музыкант Тима Белорусский скрывает от общественности свою дочь. Портал Super.ru сообщает, что этой новостью с изданием поделились источники, близкие к окружению 20-летнего артиста.

«Он тогда встречался с девушкой по имени Яна, а в конце 2015 года она родила ему дочку. Девочку назвали София. Яне на тот момент было 17 лет, а Тиме — 16. У девушки есть профиль в Инстаграме, где она выкладывала их совместные фото. А на одном из них он даже с дочкой. Яна подписывает фото с девочкой ''София Тимофеевна''», — цитирует издания слова знакомого Тимы Белорусских.

Источник отметил, что певец не афиширует свои отношения, потому что боится преследования фанаток. Известно, что избранница Тимы Яна, как и он сам, родилась в Минске, а сейчас иногда бывает в Москве, чтобы поддержать исполнителя на его концертах.

Super.ru связались с PR-менеджером артиста для уточнения подробной информации. Однако никаких комментариев представительница Тимы Белорусских давать не стала.

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15 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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