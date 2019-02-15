СМИ: кумир молодежи Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Певец Тима Белорусских скрывает от поклонников своего ребенка. Об этом 15 февраля сообщило издание Super.ru.

1 2 3 4 5 4 года назад Тима Белорусских стал отцом

Молодой, но очень популярный сегодня музыкант Тима Белорусский скрывает от общественности свою дочь. Портал Super.ru сообщает, что этой новостью с изданием поделились источники, близкие к окружению 20-летнего артиста.



«Он тогда встречался с девушкой по имени Яна, а в конце 2015 года она родила ему дочку. Девочку назвали София. Яне на тот момент было 17 лет, а Тиме — 16. У девушки есть профиль в Инстаграме, где она выкладывала их совместные фото. А на одном из них он даже с дочкой. Яна подписывает фото с девочкой ''София Тимофеевна''», — цитирует издания слова знакомого Тимы Белорусских.



Источник отметил, что певец не афиширует свои отношения, потому что боится преследования фанаток. Известно, что избранница Тимы Яна, как и он сам, родилась в Минске, а сейчас иногда бывает в Москве, чтобы поддержать исполнителя на его концертах.



Super.ru связались с PR-менеджером артиста для уточнения подробной информации. Однако никаких комментариев представительница Тимы Белорусских давать не стала.