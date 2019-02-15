«Я дрянь, но не врунья»: Айза Анохина извинилась за резкие высказывания в адрес Алены Водонаевой

Недавно Алена Водонаева обвинила Айзу Анохину в попытке ее подставить. Бизнес-леди грубо высказалась в адрес бывшей участницы «Дома-2», но вскоре поспешила извиниться за излишнюю эмоциональность.

1 2 3 4 5 Айза Анохина извинилась за свою эмоциональность

На днях Алена Водонаева стала гостьей YouTube-канала «Нежный редактор» и поделилась с ведущей Татьяной Мингалимовой подробностями конфликта с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной. По словам экс-участницы «Дома-2», Анохина подставила ее перед Бородиной. Вскоре Айза резко высказалась об Алене и опровергла ее слова, а через несколько часов после этого извинилась за свою несдержанность.



«Простите за мою эмоциональность, я просто дикая. Не всегда поступаю умно, но жизнь показывает, что доброту принимают за не пойми что. И да, как говорят мне мои друзья: ''Ты лучший друг и худший враг''. Я же стрелец — скандальная дрянь! Но не врунья. Спасибо что успокоили! И позволили выговориться! Да, иногда нам всем это нужно делать, пусть не всегда получается это делать корректно!» — написала в своем Инстаграме Анохина.



Знаменитость также попросила прощения за негатив, свидетелями которого стали ее подписчики. Айза призналась, что не имеет права портить настроение своим поклонникам и втягивать их в «глупые бабские истории».

