Стало известно, как Виктория Лопырева назвала новорожденного сына

5 февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. Недавно стало известно, какое имя модель дала сыну.

1 2 3 4 5 Стало известно, как Виктория Лопырева назвала своего первенца

Несколько дней назад Виктория Лопырева родила первенца от бизнесмена Игоря Булатова. Недавно модель впервые опубликовала фото сына. Теперь стало известно, как зовут малыша.



Недавно Лопырева выложила в инстаграм-истории фото, на котором запечатлена детская одежда, подаренная сыну знаменитости. В кадр также попало письмо, в котором говорится: «Дорогие Виктория и Игорь, поздравляем с появлением вашего комочка радости! Пусть Марк Леонель растет счастливым и здоровым малышом!».



Накануне, в День всех влюбленных, модель устроила себе выходной и отправилась на свидание с избранником. Многие поклонники Виктории отмечают, что, несмотря на то, что звезда родила ребенка всего десять дней назад, выглядит она просто великолепно.

