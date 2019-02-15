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Стало известно, как Виктория Лопырева назвала новорожденного сына

5 февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. Недавно стало известно, какое имя модель дала сыну.

Несколько дней назад Виктория Лопырева родила первенца от бизнесмена Игоря Булатова. Недавно модель впервые опубликовала фото сына. Теперь стало известно, как зовут малыша.

Недавно Лопырева выложила в инстаграм-истории фото, на котором запечатлена детская одежда, подаренная сыну знаменитости. В кадр также попало письмо, в котором говорится: «Дорогие Виктория и Игорь, поздравляем с появлением вашего комочка радости! Пусть Марк Леонель растет счастливым и здоровым малышом!».

Накануне, в День всех влюбленных, модель устроила себе выходной и отправилась на свидание с избранником. Многие поклонники Виктории отмечают, что, несмотря на то, что звезда родила ребенка всего десять дней назад, выглядит она просто великолепно.  

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15 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Штааааааа?!

  • А Ихорек в курсе, как сына-то зовут?

  • У этих звездулек соревнование кто выпендрежней назовет?

  • Пффф...кто бы сомневался)

  • Че то ржу 😆

  • Девочки, кто в теме? Людей с двойными именами как вместе с отчеством величают? Марк Леонель Игоревич? Алла Виктория Филипповна? Или же Алла Филипповна?

  • С претензией на лавры Месси?

  • Многие поклонники говорите

  • "Многие поклонники Виктории отмечают, что, несмотря на то, что звезда родила ребенка всего десять дней назад, выглядит она просто великолепно"Ну как бы родила она уже дней 10 назад, как она должна выглядеть ? Как будто вся серая масса потом годами ходит страшная и все из за родов а лопырева вот какая чудо женщина выглядит как обычный человек

  • Леонель Лопырев...звучит

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