Юлия Барановская намекнула на то, что снова обрела любовь

В последнее время Юлия Барановская нечасто рассказывает о своей личной жизни. Однако на днях телеведущая опубликовала фото букета цветов и намекнула, что их ей подарил новый возлюбленный.

1 2 3 4 5 Юлия Барановская намекнула на то, что снова влюблена

Недавно 33-летняя Юлия Барановская дала своим подписчикам повод думать, что снова влюблена. Около месяца назад телеведущая трогательно поздравила с днем рождения солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. С тех пор поклонники знаменитости не перестают спрашивать ее, связывают ли ее и певца романтические отношения.



В День всех влюбленных Юлия снова подогрела слухи о своем новом романе, выложив в инстаграм-истории фото букета цветов. «Любовь нечаянно нагрянет...» — подписала снимок Барановская.



Телеведущая пока предпочитает не рассказывать поклонникам о том, что происходит в ее личной жизни. Напомним, Юлия воспитывает троих детей — 14-летнего Артема, 10-летнюю Яну и 6-летнего Арсения от футболиста Андрея Аршавина.

