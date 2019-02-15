Недавно 33-летняя Юлия Барановская дала своим подписчикам повод думать, что снова влюблена. Около месяца назад телеведущая трогательно поздравила с днем рождения солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. С тех пор поклонники знаменитости не перестают спрашивать ее, связывают ли ее и певца романтические отношения.
В День всех влюбленных Юлия снова подогрела слухи о своем новом романе, выложив в инстаграм-истории фото букета цветов. «Любовь нечаянно нагрянет...» — подписала снимок Барановская.
Телеведущая пока предпочитает не рассказывать поклонникам о том, что происходит в ее личной жизни. Напомним, Юлия воспитывает троих детей — 14-летнего Артема, 10-летнюю Яну и 6-летнего Арсения от футболиста Андрея Аршавина.
Юлия Барановская намекнула на то, что снова обрела любовь
Недавно 33-летняя Юлия Барановская дала своим подписчикам повод думать, что снова влюблена. Около месяца назад телеведущая трогательно поздравила с днем рождения солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. С тех пор поклонники знаменитости не перестают спрашивать ее, связывают ли ее и певца романтические отношения.
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