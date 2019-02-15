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Кортни Кокс призналась, что отказалась от филлеров, потому что перестала себя узнавать

54-летняя Кортни Кокс призналась, что решила избавиться от филлеров. Актриса вернулась к естественному облику, потому что перестала быть похожей на саму себя. 

Кортни Кокс никогда не скрывала, что не раз ложилась под нож пластических хирургов и делала «уколы красоты», чтобы сохранить молодость. Однако недавно актриса рассказала изданию People о том, почему решила отказаться от филлеров.

«Это довольно распространенная процедура, когда ты сталкиваешься с возрастными изменениями, особенно в Голливуде. Нужно принимать то, что ты стареешь, долгое время у меня с трудом получалось это делать», — призналась актриса.

Кортни поведала, что пыталась «заморозить» время, чтобы остаться молодой, но в один момент посмотрела в зеркало и поняла, что совершенно на похожа на себя. Около двух лет назад знаменитость избавилась от филлеров в разных частях лица и от этого чувствует себя гораздо комфортнее и увереннее.  

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15 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Что значит, она «избавилась» от филлеров? Лонгидазу ввела что ли?

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