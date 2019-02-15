Кортни Кокс призналась, что отказалась от филлеров, потому что перестала себя узнавать

54-летняя Кортни Кокс призналась, что решила избавиться от филлеров. Актриса вернулась к естественному облику, потому что перестала быть похожей на саму себя.

1 2 3 4 5 Кортни Кокс решила вернуться к своему естественному облику

Кортни Кокс никогда не скрывала, что не раз ложилась под нож пластических хирургов и делала «уколы красоты», чтобы сохранить молодость. Однако недавно актриса рассказала изданию People о том, почему решила отказаться от филлеров.



«Это довольно распространенная процедура, когда ты сталкиваешься с возрастными изменениями, особенно в Голливуде. Нужно принимать то, что ты стареешь, долгое время у меня с трудом получалось это делать», — призналась актриса.



Кортни поведала, что пыталась «заморозить» время, чтобы остаться молодой, но в один момент посмотрела в зеркало и поняла, что совершенно на похожа на себя. Около двух лет назад знаменитость избавилась от филлеров в разных частях лица и от этого чувствует себя гораздо комфортнее и увереннее.

