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Из модели в певицы: красавица-внучка Софии Ротару начала музыкальную карьеру

Вот уже несколько лет София Евдокименко успешно развивает свою модельную карьеру. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Недавно девушка представила всеобщему вниманию свои первые музыкальные творения.

71-летняя София Ротару не раз говорила, что гордится своей внучкой, 18-летней Софией Евдокименко. К своему возрасту Соня действительно многого добилась — снялась для обложки украинского издания Elle, получила звание «Лучшей модели» на Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize, а также нередко принимает участие в съемках для европейского глянца.

Недавно девушка решила расширить круг своих увлечений и занялась сольной карьерой.

15 февраля на своей странице в Инстаграме Евдокименко выставила отрывок из новой песни Blush — англоязычное творчество девушки ориентировано и на западных слушателей.

Фолловеры положительно оценили трек Софии. «У тебя потрясающий голос!», «Весь вечер слушаю эту песню», — прокомментировали композицию подписчики юной звезды. Кроме того, некоторые из них изъявили желание увидеть совместное выступление Евдокименко с Ротару. «Ждем Софию-старшую и Софию-младшую вместе на сцене!» — написал под постом поклонник.

А вам нравится, как поет София Евдокименко?

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16 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

София Евдокименко

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Действительно красивая и поет классно.

  • Успешная

    Действительно красивая и поет классно.

    И под попу есть, кому поддержать, так что можно считать, что уже звезда

  • Почему то не удивлена. Пресняков поет, Пьеха и она давай, удачи.

  • Очень красивая девушка, породистая внешность. Как поёт не знаю, не слышала.

  • Красивая, но я считаю, что вовсе не обязательно всем детям артистов идти по стопам родителей, как это у нас принято(

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