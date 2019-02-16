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Жена Марата Башарова подала на развод после побоев

В конце прошлого года Марат Башаров поднял руку на свою супругу Елизавету. После пережитого конфликта женщина приняла решение попробовать сохранить семью. Однако недавно она все же ушла от мужа.
Марат Башаров
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова разводятся после 3 лет отношений

27 декабря журналисты узнали, что 44-летний Марат Башаров снова избил свою супругу. Тогда 32-летняя Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. 

Несмотря на то, что подобный инцидент произошел между супругами не в первый раз (после медового месяца новоиспеченная жена во время драки с мужем сильно травмировала руку), Елизавета решила дать Марату еще один шанс. 

16 февраля Шевыркова заявила, что все же разводится с мужем. Эту новость она сообщила на своей странице в Инстаграме.

«Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть... Я свято верила, что любовь может изменить этого человека. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но, увы, ничего не менялось, а у меня не хватало сил уйти. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Елизавета. 

Кроме того, девушка намекнула, что у Марата имеется нездоровое пристрастие, которое отравляет ее существование. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры», — сказано в посте Елизаветы.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в 2017 году. Пара воспитывает трехлетнего сына Марселя. 

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16 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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21 комментарий Добавить комментарий
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  • Молодец что не стала терпеть и подала на развод. Ещё бы заявление в полицию подала, может сел бы этот подонок.

  • Интересно, кто следующая ....?

  • Ну слава богу! Значит она не совсем потеряна. Только в суд бы ещё подала на него, за побои, и вообще было бы хорошо. Делаем ставки на то, когда на горизонте появится новая миссис Марат Башаров, которая будет так же в него «свято верить»?

  • «Интересно, кто следующая ....?»Какая-нибудь несчастная из деревни, которой его финансовое положение затмит все остальные «неудобства», в виде сломанного носа и конечностей.

  • Этого и следовало ожидать. Горбатого и могила не исправит. Неужели найдется очередная дурочка, которая будет верить, что ради нее он изменится.

  • в следующий жены только скрытый агент спецназа )), чтобы сразу загнула , связала и чтоб неповадно было слабых бить

  • Главное, чтобы не как Кержаков потом. Мальчика жалко.

  • я вот подумала...когда бьют..то это за гранью..стыд и позор такому недомужику...а когда словами....не трогая...унижают..да так что жить не хочется....это насилие не очевидно...к такому у людей какое то недоверчивое отношение.

  • В прошлые выходные показывали башарова и его жену в сюжете каком-то по НТВ, Башаров там смеялся, хорохорился и пяткой бил себя в грудь, что все вранье и желтая пресса, все у них супер-пупер. И дружки его потом комментарии давали, Марат не такой, не может быть, он хороший. Молодец Лиза, что призналась. Надеюсь дружкам теперь стыдно, что защищали его.

  • А что хорошего можно ждать от пьянчужки?! Отличного мужа и отца? Алкоголизм зло- не важно знаметит ты или нет.

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