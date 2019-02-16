Жена Марата Башарова подала на развод после побоев

В конце прошлого года Марат Башаров поднял руку на свою супругу Елизавету. После пережитого конфликта женщина приняла решение попробовать сохранить семью. Однако недавно она все же ушла от мужа.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова разводятся после 3 лет отношений

27 декабря журналисты узнали, что 44-летний Марат Башаров снова избил свою супругу. Тогда 32-летняя Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа.



Несмотря на то, что подобный инцидент произошел между супругами не в первый раз (после медового месяца новоиспеченная жена во время драки с мужем сильно травмировала руку), Елизавета решила дать Марату еще один шанс.

16 февраля Шевыркова заявила, что все же разводится с мужем. Эту новость она сообщила на своей странице в Инстаграме.

«Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть... Я свято верила, что любовь может изменить этого человека. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но, увы, ничего не менялось, а у меня не хватало сил уйти. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Елизавета.



Кроме того, девушка намекнула, что у Марата имеется нездоровое пристрастие, которое отравляет ее существование. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры», — сказано в посте Елизаветы.



1 2 3 4 5 Елизавета Шевыркова рассказала, что разводится с Маратом Башаровым

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в 2017 году. Пара воспитывает трехлетнего сына Марселя.