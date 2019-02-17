Мать Децла назвала причину смерти рэпера и рассказала о проблемах с его здоровьем

3 февраля после выступления на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска скончался 35-летний музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл. По данным СМИ, причиной смерти рэпера считают сердечную патологию, хотя близкие уверяют, что Кирилл никогда не страдал от подобных заболеваний.
Женщина поведала, что в последнее время сын не раз жаловался на боли в руке и ноге. Ирина советовала Кириллу обратиться к специалистам, но рэпер не стал этого делать, списав неприятные симптомы на невралгические боли. «Сын не хотел умирать. У него было очень много планов. А умер он от перегрузок, потому что много работал», — в слезах сообщила Толмацкая.
Мать музыканта рассказала, что в последнее время он был сосредоточен на написании новых альбомов и хотел впервые за долгие годы по-настоящему удивить своих поклонников.