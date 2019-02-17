Мать Децла назвала причину смерти рэпера и рассказала о проблемах с его здоровьем

В начале февраля стало известно о смерти Децла. В минувшую субботу мать Кирилла Ирина Толмацкая поведала, почему, по ее мнению, так внезапно скончался артист.

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3 февраля после выступления на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска скончался 35-летний музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл. По данным СМИ, причиной смерти рэпера считают сердечную патологию, хотя близкие уверяют, что Кирилл никогда не страдал от подобных заболеваний.

Вечером 16 февраля мать погибшего Ирина Толмацкая появилась в эфире шоу «Эксклюзив» на Первом канале, чтобы рассказать правду о его жизни и смерти.

Женщина поведала, что в последнее время сын не раз жаловался на боли в руке и ноге. Ирина советовала Кириллу обратиться к специалистам, но рэпер не стал этого делать, списав неприятные симптомы на невралгические боли. «Сын не хотел умирать. У него было очень много планов. А умер он от перегрузок, потому что много работал», — в слезах сообщила Толмацкая.



Мать музыканта рассказала, что в последнее время он был сосредоточен на написании новых альбомов и хотел впервые за долгие годы по-настоящему удивить своих поклонников.