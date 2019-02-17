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Шарлиз Терон прокомментировала свою личную жизнь на фоне слухов о романе с Брэдом Питтом

Слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон начали ходить еще в конце прошлого года, однако актеры долгое время воздерживались от комментариев. Терон стала первой, кто прервал молчание.

В середине января в прессе появилась информация о том, что 55-летний Брэд Питт начал встречаться с 43-летней Шарлиз Терон

Источники, близкие к звездам, давали противоречивые комментарии по поводу их возможных отношений: одни уверяли, что пара вместе уже несколько месяцев и имеет серьезные планы на будущее, другие же уверяли, что этот роман — всего лишь выдумки журналистов.

На днях Шарлиз Терон сама ответила на терзающий общественность вопрос. Актриса рассказала о том, что ее связывает с Питтом на программе «Шоу Эллен Дедженерес». 

Увы, звезда разочаровала зрителей, заявив, что никогда не встречалась с актером. «Сейчас у меня вообще никого нет», — заявила Терон. Она поведала, что действительно много общалась с Брэдом в последнее время, но только по деловым вопросам — звезды работали над совместным проектом

К слову, интернет-пользователи уже успели переключить внимание на слухи о новом романе Брэда Питта. Поговаривают, что мужчина влюблен в 21-летнюю актрису Сидни Свини.

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17 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Шарлиз Терон

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