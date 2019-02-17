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Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека и скрылась с места ДТП

16 февраля на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария. Певица Юлия Райнер сбила таксиста, вышедшего на дорогу из своего автомобиля. После случившегося девушка решила сразу же уехать, не вызвав полицию и скорую помощь для пострадавшего. 
Юлия Райнер
Одна из самых известных песен Юлии — «Говори»

Минувшая суббота в столице ознаменовалась серьезным происшествием. Певица Юлия Райнер, известная зрителям по участию в четвертом сезоне шоу «Голос», стала виновницей аварии, произошедшей около шести часов вечера на Ленинградском шоссе.

На своем BMW X6 девушка насмерть сбила таксиста, вышедшего из машины, чтобы проверить ее исправность. Имя пострадавшего не сообщается.

По официальным данным правоохранительных органов, после случившегося Юлия сразу же скрылась с места трагедии. Однако примерно через час ее задержали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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17 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Не хочу её оправдывать, даже не знаю кто это, адекватная ли она, но она реально могла в темноте не заметить человека, который посреди дороги вышел из машины( очень печально всё это в любом случае.

  • Гость

    Не хочу её оправдывать, даже не знаю кто это, адекватная ли она, но она реально могла в темноте не заметить человека, который посреди дороги вышел из машины( очень печально всё это в любом случае.

    Согласна,что могла не заметить..То,что скрылась с места происшествия,не пытаясь помочь ( плохо (..

  • Гость

    Не хочу её оправдывать, даже не знаю кто это, адекватная ли она, но она реально могла в темноте не заметить человека, который посреди дороги вышел из машины( очень печально всё это в любом случае.

    Извините, а Вы сами водите авто? Как можно не заметить, если сбил кого-то? В момент удара автомобиля с каким-то препятствием, которое весит больше домашней кошки, невозможно не заметить, что о ваше авто что-то ударилось. От столкновения с человеком, крупной собакой, крупными животными, даже машину сносит с курса. Она могла не заметить человека в темноте, НО она не могла не заметить столкновения. А она уехала! *** она

  • Ох ты, насмерть (((( жалко человека, как же так получилось? И уехала, молодец такая. Таксист типа не человек, пусть подыхает. Такие красотки, которые на БМВ ездят, из-за сбитых таксистов не парятся.

  • Пишут, что она его сбила на ленинградке, но черте Москвы около 6 часов вечера. Сейчас уже достаточно светло в это время, но даже если бы было темно, ленинградка в москве освещена хорошо, это не глухой угол замкадья. Она все прекрасно видела и до и после происшествия. Видимость была нормальная, а вчера был вообще солнечный день, ни тумана, ни дождя со снегом не было. Уж точно она знала, что сбила человека, когда уезжала.

  • Опечатка** - В черте Москвы

  • Ну вот теперь будет петь в тюремной самодеятельности

  • Если такая невнимательная, зачем за руль садиться. Есть люди которым не дано водить. Дороги в Москве освещены и не заметить человека нельзя.

  • Что за о....ца, певичка какая то, человек погиб, случайно да, так бывает, не заметила, плохо что уехала, да? Это просто мерзко и бесчеловечно, теперь бог ее накажет, даже не ее, а ее близких и дорогоих людей!

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