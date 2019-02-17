Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека и скрылась с места ДТП

16 февраля на Ленинградском шоссе в Москве произошла авария. Певица Юлия Райнер сбила таксиста, вышедшего на дорогу из своего автомобиля. После случившегося девушка решила сразу же уехать, не вызвав полицию и скорую помощь для пострадавшего.



Одна из самых известных песен Юлии — «Говори»

Минувшая суббота в столице ознаменовалась серьезным происшествием. Певица Юлия Райнер, известная зрителям по участию в четвертом сезоне шоу «Голос», стала виновницей аварии, произошедшей около шести часов вечера на Ленинградском шоссе.



На своем BMW X6 девушка насмерть сбила таксиста, вышедшего из машины, чтобы проверить ее исправность. Имя пострадавшего не сообщается.



По официальным данным правоохранительных органов, после случившегося Юлия сразу же скрылась с места трагедии. Однако примерно через час ее задержали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.