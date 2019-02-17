Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека и скрылась с места ДТП

Минувшая суббота в столице ознаменовалась серьезным происшествием. Певица Юлия Райнер, известная зрителям по участию в четвертом сезоне шоу «Голос», стала виновницей аварии, произошедшей около шести часов вечера на Ленинградском шоссе.
На своем BMW X6 девушка насмерть сбила таксиста, вышедшего из машины, чтобы проверить ее исправность. Имя пострадавшего не сообщается.
По официальным данным правоохранительных органов, после случившегося Юлия сразу же скрылась с места трагедии. Однако примерно через час ее задержали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Не хочу её оправдывать, даже не знаю кто это, адекватная ли она, но она реально могла в темноте не заметить человека, который посреди дороги вышел из машины( очень печально всё это в любом случае.