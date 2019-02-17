«Почему я все узнаю из интернета?»: Марат Башаров отреагировал на новости о разводе

16 февраля Елизавета Шевыркова заявила о том, что разводится с Маратом Башаровым. Как оказалось, для актера эта информация стала полной неожиданностью и очень разозлила его.

1 2 3 4 5 Марат Башаров прокомментировал новость о своем скором разводе

16 февраля на своей странице в Инстаграме 32-летняя Елизавета Шевыркова поведала, что приняла решение расстаться со своим мужем, 44-летним Маратом Башаровым. Девушка рассказала, что так и не смогла смириться с жестокостью супруга и его пагубными пристрастиями.



В своем посте Шевыркова написала, что Башаров не захотел рассказывать общественности о разрыве с ней. Но, как оказалось, мужчина и сам был не в курсе, что его бросила жена.

«Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Больше ничего и не скажешь!» — прокомментировал публикацию Елизаветы в социальных сетях Марат (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В своем микроблоге Башаров поведал, что Шевыркова вместе с сыном уже около месяца отдыхает в Таиланде, а он работает в столице, регулярно отсылая супруге и ребенку деньги. Актер пришел в бешенство из-за того, что жена решила разорвать с ним отношения подобным образом. «Попрошу эту особу больше не носить мою фамилию!» — написал Башаров на своей странице в Фейсбуке.