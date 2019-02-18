Алиса Аршавина собирается нанять охрану из-за угроз супруга

На днях стало известно, что бракоразводный процесс между Алисой и Андреем Аршавиными начнется только в конце февраля. Женщина, напуганная угрозами супруга, наняла телохранителя.



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Уже несколько дней в Сети обсуждают скандал, связанный с расставанием Алисы и Андрея Аршавиных. На днях стало известно, что супруги намерены расторгнуть брак. Адвокат женщины Александр Добровинский признался, что Алиса, испуганная угрозами футболиста, планирует обзавестись телохранителем.



«Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе. Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает», — сообщил правозащитник изданию «СтарХит».



Напомним, 11 февраля Алиса заявила в полицию на своего мужа, который отобрал у нее автомобиль, а также запугивал уголовными делами. У супругов есть общая 2-летняя дочь Есения.

