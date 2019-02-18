Западные СМИ: в этом году Кейт Миддлтон может объявить о четвертой беременности

Меньше года назад у Кейт Миддлтон и принца Уильям появился третий ребенок. Тем не менее зарубежные журналисты уверены, что в скором времени герцогиня Кембриджская объявит о том, что снова ждет малыша.



1 2 3 4 5 Кейт Миддлтон может объявить о четвертой беременности в этом году

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 9-месячного Луи. Несмотря на то, что третьего ребенка герцогиня Кембриджская родила меньше года назад, зарубежные СМИ нашли несколько поводов считать, что она вскоре объявит о четвертой беременности.



По мнению журналистов издания Express, наблюдая за Меган Маркл и принцем Гарри, которые ожидают появления на свет первенца, Кейт и Уильям тоже захотели вновь ощутить себя в роли будущих родителей. Кроме того, Миддлтон не раз признавалась в интервью, что хочет «не менее трех» детей. Программа минимум выполнена — пора двигаться дальше, убеждены зарубежные СМИ.



Также Кейт и Уильям, вероятно, хотят иметь четверых детей по примеру Елизаветы II. Таким образом, у герцога и герцогини Кембриджских вскоре может появиться желание снова стать родителями, и это, возможно, произойдет уже в ближайшие месяцы.

