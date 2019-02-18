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Западные СМИ: в этом году Кейт Миддлтон может объявить о четвертой беременности

Меньше года назад у Кейт Миддлтон и принца Уильям появился третий ребенок. Тем не менее зарубежные журналисты уверены, что в скором времени герцогиня Кембриджская объявит о том, что снова ждет малыша. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 9-месячного Луи. Несмотря на то, что третьего ребенка герцогиня Кембриджская родила меньше года назад, зарубежные СМИ нашли несколько поводов считать, что она вскоре объявит о четвертой беременности.

По мнению журналистов издания Express, наблюдая за Меган Маркл и принцем Гарри, которые ожидают появления на свет первенца, Кейт и Уильям тоже захотели вновь ощутить себя в роли будущих родителей. Кроме того, Миддлтон не раз признавалась в интервью, что хочет «не менее трех» детей. Программа минимум выполнена — пора двигаться дальше, убеждены зарубежные СМИ.

Также Кейт и Уильям, вероятно, хотят иметь четверых детей по примеру Елизаветы II. Таким образом, у герцога и герцогини Кембриджских вскоре может появиться  желание снова стать родителями, и это, возможно, произойдет уже в ближайшие месяцы.  

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18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо бы. Хоть посмотрим на достойную королевскую беременность в уместных нарядах и с нормальным животом. А то подташнивает уже.

  • Главное, чтоб у Елизаветы не появилось желание объявить о беременности. А то это сейчас в тренде.

  • Объявит,когда Меганша в роддоме будет.

  • Когда такие новости читаю, мысль одна: "слава Богу это не со мной...")

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