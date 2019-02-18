Участницу «Голоса» Юлию Райнер, насмерть сбившую таксиста, отпустили домой

16 февраля участница четвертого сезона шоу «Голос» Юлия Райнер стала виновницей ДТП. В результате происшествия погиб таксист, вышедший из своей машины, чтобы проверить ее исправность. Как стало известно телеграм-каналу Mash, после задержания девушка уже находится на свободе.
«Певицу Юлию Райнер, которая насмерть сбила таксиста, отпустили. Следователь отказался просить о ее аресте», — сообщает источник.
Напомним, сразу после происшествия девушка скрылась с места трагедии, но в течение часа ее задержали сотрудники полиции.