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Участницу «Голоса» Юлию Райнер, насмерть сбившую таксиста, отпустили домой

16 февраля Юлия Райнер, участвовавшая в одном из сезонов шоу «Голос», насмерть сбила мужчину. Теперь стало известно, что правоохранительные органы уже отпустили девушку.
Юлию Райнер, сбившую таксиста, отпустили домой
Юлию Райнер, сбившую таксиста, отпустили домой

16 февраля участница четвертого сезона шоу «Голос» Юлия Райнер стала виновницей ДТП. В результате происшествия погиб таксист, вышедший из своей машины, чтобы проверить ее исправность. Как стало известно телеграм-каналу Mash, после задержания девушка уже находится на свободе.

Девушка сразу же покинула место аварии
Девушка сразу же покинула место аварии

«Певицу Юлию Райнер, которая насмерть сбила таксиста, отпустили. Следователь отказался просить о ее аресте», — сообщает источник.

Напомним, сразу после происшествия девушка скрылась с места трагедии, но в течение часа ее задержали сотрудники полиции.  

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18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • И? Что все, точка в деле. А человека нет...горе семье, детям.

  • Без комментариев.Потому что цензура не пропустит.

  • Денег дали

  • Это в России, чему удивляться.

  • все как всегда, какая то мразина убила человека еще и слиняла с места произс. и ее отпустили, такое может быть только в России (((( ну почему так.

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