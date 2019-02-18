Участницу «Голоса» Юлию Райнер, насмерть сбившую таксиста, отпустили домой

16 февраля Юлия Райнер, участвовавшая в одном из сезонов шоу «Голос», насмерть сбила мужчину. Теперь стало известно, что правоохранительные органы уже отпустили девушку.

Юлию Райнер, сбившую таксиста, отпустили домой

16 февраля участница четвертого сезона шоу «Голос» Юлия Райнер стала виновницей ДТП. В результате происшествия погиб таксист, вышедший из своей машины, чтобы проверить ее исправность. Как стало известно телеграм-каналу Mash, после задержания девушка уже находится на свободе.

Девушка сразу же покинула место аварии

«Певицу Юлию Райнер, которая насмерть сбила таксиста, отпустили. Следователь отказался просить о ее аресте», — сообщает источник.



Напомним, сразу после происшествия девушка скрылась с места трагедии, но в течение часа ее задержали сотрудники полиции.