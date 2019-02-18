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Принц Гарри и Меган Маркл хотят отдать будущего ребенка в американскую школу

Королевская семья старается держать в секрете подробности о будущем ребенке герцога и герцогини Сассекских. Однако иностранной прессе удалось узнать, какую школу пара присмотрела для своего первенца. 

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл активно готовятся к рождению ребенка. По словам самой герцогини, их первенец должен появиться на свет уже в конце апреля или начале мая. 

На днях западные СМИ узнали, в какую школу будущие родители планируют отдать своего сына или дочь. 

Гарри и Меган выбрали школу в Великобритании, обучающую по американской образовательной системе.

Издание The Sunday Times утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские выбрали школу CS Egham International School в городе Эгам (графство Суррей) — она расположена недалеко от нового дома королевской пары. 

По данным СМИ, будущие родители хотят дать первенцу разностороннее образование. Кроме того, для Меган важно, чтобы ребенок знал свои американские корни.

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18 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А с бубном вокруг костра его не научат плясать? Если уж корни, то надо чтоб все знал и ими гордился!

  • Господи, он еще не родился даже, к чему такие "неуместные" заявления...

  • Пусть отдают, а Меган лично придёт и поменяет неугодивших преподавателей на темнокожих женщин, трансгендеров и кто там ещё нынче в тренде

  • Какая чушь..во-первых, никто им не даст выбирать заведение, там все баба Лиза уже давно решила, в лучшем случае будет в одну школу с детьми кейт и уильяма или вообще на домашнем обучении. А вообще, глупо обсуждать школу, когда ребёнок ещё даже не родился!

  • Limira

    Какая чушь..во-первых, никто им не даст выбирать заведение, там все баба Лиза уже давно решила, в лучшем случае будет в одну школу с детьми кейт и уильяма или вообще на домашнем обучении. А вообще, глупо обсуждать школу, когда ребёнок ещё даже не родился!

    так у их ребёнка не будет титула, вряд ли Елизавету так уж волнует, куда он будет ходить. Она о наследниках печется

  • Гость

    Господи, он еще не родился даже, к чему такие "неуместные" заявления...

    Меган с Гарри никаких заявлений не делали, в прочем, как и всегда. Это Издание The Sunday Times утверждает. А с какого перепугу они это утверждают известно только им. Предполагаю, что решили так потому, что дом их находится недалеко. Не стоит всегда слепо верить всему, что пишут.

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