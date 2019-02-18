Принц Гарри и Меган Маркл хотят отдать будущего ребенка в американскую школу

Королевская семья старается держать в секрете подробности о будущем ребенке герцога и герцогини Сассекских. Однако иностранной прессе удалось узнать, какую школу пара присмотрела для своего первенца.

1 2 3 4 5 Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к рождению первенца

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл активно готовятся к рождению ребенка. По словам самой герцогини, их первенец должен появиться на свет уже в конце апреля или начале мая.



На днях западные СМИ узнали, в какую школу будущие родители планируют отдать своего сына или дочь.

Гарри и Меган выбрали школу в Великобритании, обучающую по американской образовательной системе.



Издание The Sunday Times утверждает, что герцог и герцогиня Сассекские выбрали школу CS Egham International School в городе Эгам (графство Суррей) — она расположена недалеко от нового дома королевской пары.



По данным СМИ, будущие родители хотят дать первенцу разностороннее образование. Кроме того, для Меган важно, чтобы ребенок знал свои американские корни.

