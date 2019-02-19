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Татьяна Лазарева, Ульяна Сергеенко, Екатерина Доронина и другие звездные гости ярмарки Натальи Водяновой

18 февраля в Лондоне прошла благотворительная ярмарка Натальи Водяновой Fabulous Fund Fair. Светское мероприятие посетили многие отечественные и зарубежные звезды. 
Антуан Арно и Наталья Водянова
Антуан Арно и Наталья Водянова

На днях в лондонском концертном зале Roundhouse состоялась благотворительная выставка Fabulous Fund Fair, созданная Натальей Водяновой для сбора средств в пользу Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Мероприятие было оформлено в стиле фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Эта ярмарка стала уже шестой по счету и в очередной раз собрала множество звездных друзей российской супермодели. Наталья Водянова собирает средства по всему миру, чтобы оказать поддержку российским детям нарушениями развития.

С 2015 года Fabulous Fund Fair стала одним из основных источников средств для фонда и способом распространения информации о проблемах людей с особенностями.

Топ-модели Мариякарла Босконо и Адвоа Абоа играли в боулинг шарами Dior и ели мороженое Guerlain, возлюбленная Бруклина Бекхэма Хана Кросс крутила хулахуп Givenchy, а Пикси Гелдоф пыталась выиграть в автомате миниатюрную сумочку Delvaux.

Среди всей этой светско-модной публики неожиданно и приятно было увидеть Татьяну Лазареву. Телеведущая, одетая в ярко-голубое платье, выглядела прекрасно и была в отличном настроении. Еще одной интересной гостьей мероприятия стала Катя Доронина — старшая дочь Владислава Доронина. Девушка активно принимала участие во всех конкурсах, о чем подробно делилась в своих соцсетях.

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19 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Татьяна Лазарева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • сергиенко это нечто!мадам с черными бровями. смешно )))

  • Молодец, Наташа. Не скурвилась, не стала гамурной богатенькой сучкой. Занимается благородным делом. Спасибо ей.

  • Слушайте, а я вот всегда думаю - а организация подобных мероприятий обходится, часом, не дороже чем вырученные средства, а?

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