Татьяна Лазарева, Ульяна Сергеенко, Екатерина Доронина и другие звездные гости ярмарки Натальи Водяновой

18 февраля в Лондоне прошла благотворительная ярмарка Натальи Водяновой Fabulous Fund Fair. Светское мероприятие посетили многие отечественные и зарубежные звезды.



Антуан Арно и Наталья Водянова

На днях в лондонском концертном зале Roundhouse состоялась благотворительная выставка Fabulous Fund Fair, созданная Натальей Водяновой для сбора средств в пользу Фонда помощи детям «Обнаженные сердца». Мероприятие было оформлено в стиле фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь».



Эта ярмарка стала уже шестой по счету и в очередной раз собрала множество звездных друзей российской супермодели. Наталья Водянова собирает средства по всему миру, чтобы оказать поддержку российским детям нарушениями развития.

С 2015 года Fabulous Fund Fair стала одним из основных источников средств для фонда и способом распространения информации о проблемах людей с особенностями.

Топ-модели Мариякарла Босконо и Адвоа Абоа играли в боулинг шарами Dior и ели мороженое Guerlain, возлюбленная Бруклина Бекхэма Хана Кросс крутила хулахуп Givenchy, а Пикси Гелдоф пыталась выиграть в автомате миниатюрную сумочку Delvaux.



Среди всей этой светско-модной публики неожиданно и приятно было увидеть Татьяну Лазареву. Телеведущая, одетая в ярко-голубое платье, выглядела прекрасно и была в отличном настроении. Еще одной интересной гостьей мероприятия стала Катя Доронина — старшая дочь Владислава Доронина. Девушка активно принимала участие во всех конкурсах, о чем подробно делилась в своих соцсетях.