Анастасия Тарасова уверена, что не смогла бы простить мужу измену

24-летняя Анастасия Тарасова часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. На днях молодая мама призналась, что не стала бы прощать неверность.



Анастасия Тарасова заговорила с подписчиками об изменах

Анастасия Тарасова активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто общается с подписчиками. На днях знаменитость решила ответить на вопросы поклонников. Супруга Дмитрия Тарасова призналась, что не смогла бы закрыть глаза на неверность.



«Мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют», — уверена Анастасия. Кроме того, девушка рассказала о том, как поддерживает теплые отношения с супругом — старается не обсуждать семейные ссоры с посторонними и контролировать свои эмоции, когда Дмитрий подолгу отсутствует дома из-за работы.



1 2 3 4 Анастасия Тарасова считает, что таким образом нельзя сохранить семью

Напомним, Анастасия и Дмитрий поженились в начале прошлого года. Сейчас супруги воспитывают полугодовалую дочь Милану, о которой молодая мама регулярно рассказывает в своем Инстаграме.