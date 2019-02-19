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Анастасия Тарасова уверена, что не смогла бы простить мужу измену

24-летняя Анастасия Тарасова часто отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. На днях молодая мама призналась, что не стала бы прощать неверность. 
Анастасия Тарасова заговорила с подписчиками об изменах 
Анастасия Тарасова заговорила с подписчиками об изменах 

Анастасия Тарасова активно ведет свою страницу в Инстаграме и часто общается с подписчиками. На днях знаменитость решила ответить на вопросы поклонников. Супруга Дмитрия Тарасова призналась, что не смогла бы закрыть глаза на неверность.

«Мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют», — уверена Анастасия. Кроме того, девушка рассказала о том, как поддерживает теплые отношения с супругом — старается не обсуждать семейные ссоры с посторонними и контролировать свои эмоции, когда Дмитрий подолгу отсутствует дома из-за работы.

Напомним, Анастасия и Дмитрий поженились в начале прошлого года. Сейчас супруги воспитывают полугодовалую дочь Милану, о которой молодая мама регулярно рассказывает в своем Инстаграме.  

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19 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Эххх, девочка красивая, но муж...достойна лучшего

  • А придется

  • Логично услышать подобное от дамы, легшей под женатого. Двойные стандарты такие двойные. Ждем откровений Лопыревой.

  • И кто ей поверит... такая "высокоморальная" с женатым спала, жениху изменяла, а тут прямо на глазах поменялась. Очередной выпендреж

  • Гость

    Эххх, девочка красивая, но муж...достойна лучшего

    Фотошоп , фотошоп

  • Готовит себе площадку к уходу.. Чтобы красиво расстаться, а то и так над настей смеются.Вон и родственники уже не довольны тарасом. Пишут красивая, а муж плохой..

  • Мда...уж лучше бы промолчала! Сама была любовницей, а измену не простила бы. А с таким мужем которого уже два раза уводили из семьи сложно конечно не думать о изменах. Не ты первая, как говорится, не ты последняя, к сожалению!

  • Эм, ей как бы не к лицу такое говорить. Я конечно верю, что люди могут меняться.но не так много времени прошло, чтобы делать выводы.

  • На чужом несчастье счастье не построишь

  • Смешная какая деваха, не простила бы она! Хаха!

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