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Сын Децла выступил против съемок фильма об отце, которые уже одобрил его дед

3 февраля стало известно о смерти Децла. На днях 13-летний сын музыканта высказался против создания документального фильма о покойном папе и не одобрил поведение деда, который дал на это разрешение. 
Сын Децла против съемок документального фильма об отце 
Сын Децла против съемок документального фильма об отце 

6 февраля в Москве состоялась церемония прощания с 35-летним Децлом. Отец рэпера Александр Толмацкий, который около 18 лет не общался с сыном, пришел на его похороны, где впервые встретился с внуком Антонием.

Вскоре после этого стало известно, что журналист Роман Супер собирается снять об исполнителе документальный фильм, и для этой цели начал сбор денег. Сын Децла выступил против идеи создания картины.

«Этот аферист (Роман Супер) считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью (которым мой папа был, кстати, недоволен). А спросил разрешения он только у Александра Яковлевича (отец Децла), который в этой ситуации вообще властью не обладает. Просто знайте, что он аферист и авторскими на эту съемку не обладает», — написал Антоний в своем Инстаграме.

  • Кирилл Толмацкий (Децл)
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    Сын Децла заявил, что журналист Роман Супер не имеет права снимать о его отце фильм
    Смотреть галерею

Журналист, о котором высказался сын рэпера, организовал сбор средств на платформе «Планета». На съемки ему потребуется 3,5 миллиона рублей. На данный момент собрано около 1,2 миллионов. 

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19 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Шарифулин Валерий/ТАСС, Legion-Media.ru, Vk.com, Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Что?Что за заголовок?)))Сын отца деда?!)

  • Пипей, не Антоний, а Антонио. Не склоняется.Прав, на 100.

  • Началось. Папа теперь не угомонится.

  • Не ангел

    Пипей, не Антоний, а Антонио. Не склоняется.Прав, на 100.

    Кто прав? Тони? В том, что против Супера? Вы знаете, я внесла деньги на фильм, хотя читала, что Тони против. Почему капризы 13 летнего мальчика должны за меня определять, увижу ли я хороший фильм про Децла или нет? Я как поклонница хочу увидеть фундаментальный фильм о нем, а не хню от Малахова.... Надеюсь, к моменту съемок они там все придут к консенсусу, и вся семья нормально снимется в фильме про отца.

  • Мама не против его.Против вдова как поняла и сын.Имеют право.Но там видимо нет обратной связи,в том плане что ая не общается с ними...Стонет и постит Кирилла..Вот не верю я ему.

  • Молодец пацан!

  • Александр Толмацкий - Владимир Фриске №2.

  • а Cупер,кстати,как ни странно звучит-один из немногих нормальных журналистов

  • Гость

    Кто прав? Тони? В том, что против Супера? Вы знаете, я внесла деньги на фильм, хотя читала, что Тони против. Почему капризы 13 летнего мальчика должны за меня определять, увижу ли я хороший фильм про Децла или нет? Я как поклонница хочу увидеть фундаментальный фильм о нем, а не хню от Малахова.... Надеюсь, к моменту съемок они там все придут к консенсусу, и вся семья нормально снимется в фильме про отца.

    А с чего Вы взяли что фильм от Романа Супер непременно будет хорошим? Нормальные люди сначала одобрение правомочных членов семьи получают, а потом идут деньги находить. А здесь не разобравшись с правами решил срубить бабала на хайповой теме. И все. А 13 летний парень значит поумнее некоторых будет раз это хорошо понимает.

  • Гость

    Кто прав? Тони? В том, что против Супера? Вы знаете, я внесла деньги на фильм, хотя читала, что Тони против. Почему капризы 13 летнего мальчика должны за меня определять, увижу ли я хороший фильм про Децла или нет? Я как поклонница хочу увидеть фундаментальный фильм о нем, а не хню от Малахова.... Надеюсь, к моменту съемок они там все придут к консенсусу, и вся семья нормально снимется в фильме про отца.

    Потому что этот 13 летний мальчик его сын ! Сын, который потерял своего отца. А Вы кто такая ? Зритель, который хочет взять поп-корн и насладиться тупым хайпом и грязью, которое снимает сомнительный человек ради тупого пиара и денег ? Были бы вы поклонницей, уважали бы ушедшего человека, он сторонился такой абсолютно "тупой" публичности, и его сын не зря против, вам лишь бы "проглотить" очередное овно

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