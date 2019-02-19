Сын Децла выступил против съемок фильма об отце, которые уже одобрил его дед

3 февраля стало известно о смерти Децла. На днях 13-летний сын музыканта высказался против создания документального фильма о покойном папе и не одобрил поведение деда, который дал на это разрешение.

Сын Децла против съемок документального фильма об отце

6 февраля в Москве состоялась церемония прощания с 35-летним Децлом. Отец рэпера Александр Толмацкий, который около 18 лет не общался с сыном, пришел на его похороны, где впервые встретился с внуком Антонием.



Вскоре после этого стало известно, что журналист Роман Супер собирается снять об исполнителе документальный фильм, и для этой цели начал сбор денег. Сын Децла выступил против идеи создания картины.



«Этот аферист (Роман Супер) считает, что имеет права на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью (которым мой папа был, кстати, недоволен). А спросил разрешения он только у Александра Яковлевича (отец Децла), который в этой ситуации вообще властью не обладает. Просто знайте, что он аферист и авторскими на эту съемку не обладает», — написал Антоний в своем Инстаграме.



1 2 3 4 5 Сын Децла заявил, что журналист Роман Супер не имеет права снимать о его отце фильм

Журналист, о котором высказался сын рэпера, организовал сбор средств на платформе «Планета». На съемки ему потребуется 3,5 миллиона рублей. На данный момент собрано около 1,2 миллионов.

