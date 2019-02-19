Виктория Бэкхем, Наталья Водянова, Ким Кардашьян и другие звезды отдают дань уважения Карлу Лагерфельду

19 февраля ушел из жизни легендарный модельер Карл Лагерфельд. Многие зарубежные и отечественные звезды скорбят об утрате.

Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет

19 февраля стало известно о смерти всемирно известного дизайнера Карла Лагерфельда. Талантом великого модельера восхищались тысячи людей по всему миру, в том числе и знаменитости. Узнав о том, что Карл ушел из жизни, многие звезды поспешили отдать дань памяти маэстро.



Карл Лагерфельд и Наталья Водянова

«Я не могу ни поверить в это, ни смириться с невосполнимой утратой. Сердце разрывается. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно»



Ким Кардашьян и Карл Лагерфельд

«Мы потеряли настоящую легенду! Ты был огромным вдохновением для этого мира! Ты сделал мою первую модную съемку, я невероятно нервничала, потому что мне предстояло работать с иконой. Я безмерно счастлива, что у меня была возможность с тобой сотрудничать»

Карл Лагерфельд и Виктория Бекхэм

«Невероятно грустно узнать об этом. Карл был гением и всегда щедрым и добрым — как личность и как профессионал»



Карл Лагерфельд и Донателла Версаче

«Карл, твоя гениальность затронула жизни многих людей, особенно мою и Джанни. Мы никогда не забудем твой потрясающий талант и бесконечное вдохновение. Мы всегда будем учиться у тебя»



Джиджи Хадид и Карл Лагерфельд

«Мое сердце разбито. У меня практически нет слов… Больше не будет второго Карла Лагерфельда. Каждая секунда с тобой была большой честью, радостью и вдохновением. Я бы очень хотела обнять тебя еще раз. Я люблю тебя, Карл. Спасибо тебе за все»



Белла Хадид и Карл Лагерфельд

«Его юмор, острый ум, любовь и страсть к моде будут жить вечно. Спасибо тебе за вдохновение, которое ты всем нам подарил, и за все сердца, которые ты затронул. Я очень счастлива, что жила с тобой в одно время»



Карл Лагерфельд и Линдси Лохан

«Мое сердце разбито. Спасибо тебе за все»



Диана Крюгер и Карл Лагерфельд

«Карл, я не могу выразить, насколько много ты для меня значишь и как сильно я скучаю по тебе. Я никогда не забуду твою доброту ко мне, твой смех, твоей воображение. Я приехала во Францию на этой неделе, чтобы познакомить тебя с моей дочерью… Мое сердце разбито, я опоздала»



Карл Лагерфельд и Алла Вебер

«Сегодня закончилась целая эпоха в мире моды. Умер Карл Отто Лагерфельд. Он был ключевой фигурой мира моды. На него равнялись, его копировали, многие старались быть похожими на него, но ни у кого не получалось приблизиться к мэтру. С Карлом я познакомилась еще в молодости на закупке его личного бренда — Karl Lagerfeld, позже мы пересекались на закупках Fendi и Chanel. Мы часто встречались в шоуруме, на обедах. Как жаль, что у меня так мало совместных с ним фотографий, в то время никто не делал их часто. Я никогда не ощущала разницу в возрасте между нами, Карл всегда был молодым. У него была любимая фраза — ''Учись, пока я жив''. Я ему за многое очень благодарна. Он меня, действительно, многому научил»

Линда Евангелиста и Карл Лагерфельд

«Карл… Огромная любовь в моей жизни»

Марк Джейкобс и Карл Лагерфельд

«Просыпаться в мире, где нет Карла, очень печально. И странно. Он был огромным вдохновением для меня и, безусловно, уникальным и необычным талантом»