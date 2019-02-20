Меган Маркл устроила baby shower в Нью-Йорке для звездных подруг

Всего через несколько недель Меган Маркл станет мамой. На днях герцогиня Сассекская устроила вечеринку в честь скорого появления на свет первенца, на которую пригласила многих знаменитостей.



Меган Маркл впервые станет мамой через несколько недель

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро станут родителями. На днях герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы устроить вечеринку в честь приближающегося рождения первенца. Об этом сообщает портал Radar Online.



Меган собрала звездных подруг, среди которых, по информации издания, были Натали Портман, Эбигейл Спенсер и Джессика Малруни, с которой герцогиня дружит уже несколько лет.



1 2 3 4 5 6 Меган Маркл устроила вечеринку для звездных подруг



Кроме того, после мероприятия герцогиня встретилась с Сереной Уильямс — со звездой тенниса она поддерживает теплые отношения с 2010-го. Напомним, появление на свет ребенка Меган Маркл и принца Гарри ожидается в апреле.