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Меган Маркл устроила baby shower в Нью-Йорке для звездных подруг

Всего через несколько недель Меган Маркл станет мамой. На днях герцогиня Сассекская устроила вечеринку в честь скорого появления на свет первенца, на которую пригласила многих знаменитостей. 
Меган Маркл впервые станет мамой через несколько недель 
Меган Маркл впервые станет мамой через несколько недель 

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро станут родителями. На днях герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы устроить вечеринку в честь приближающегося рождения первенца. Об этом сообщает портал Radar Online.

Меган собрала звездных подруг, среди которых, по информации издания, были Натали Портман, Эбигейл Спенсер и Джессика Малруни, с которой герцогиня дружит уже несколько лет.


Кроме того, после мероприятия герцогиня встретилась с Сереной Уильямс — со звездой тенниса она поддерживает теплые отношения с 2010-го. Напомним, появление на свет ребенка Меган Маркл и принца Гарри ожидается в апреле.  

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20 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Натали Портман, Серена Уильямс

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ахах! На первом фото ощущение, что стоящий поблизости бодигард помогает ей придерживать живот.

  • Несколько недель и в апреле... хммм... интересно, интересно получается)))

  • Хорошенькая!!!

  • Гость

    Несколько недель и в апреле... хммм... интересно, интересно получается)))

    Ну что вы так всё буквально к седцу принимаете? "Пару недель" - это вуман так мыслью парит, имея в виду ; скоро, в скором будущем, через не большое время. Да, автор статьи? Я вас правильно поняла?

  • Шо? Бэби шауэр? Детский душ? Душ из детей?..

  • Ой, вот отПортман прям как-то не ждала такой "подружки"!

  • Я

    Шо? Бэби шауэр? Детский душ? Душ из детей?..

    Выражение baby shower подразумевает, что виновницу праздника в переносном смысле забрасывают подарками

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