В Сети появился первый трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

В январе 2019 года на фестивале «Сандэнс» киностудия HBO представила четырехчасовой фильм, главные герои которого заявляют, что в детстве подвергались насилию со стороны Майкла Джексона.
На днях в Сети появился первый трейлер документального фильма. В нем Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак делятся неприятными воспоминаниями о поп-короле, о которых умалчивали много лет.
Семья и близкие друзья Майкла считают, что создатели киноленты хотят нажиться на имени известного певца, а все обвинения сфабрикованы.
Документальный фильм, состоящий из двух частей, можно будет посмотреть на канале HBO 3 и 4 марта.