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В Сети появился первый трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

В конце января состоялась премьера документального фильма, в котором Майкла Джексона обвиняют в педофилии. Недавно на YouTube-канале HBO вышел первый трейлер этой картины. 
Майкл Джексон
Вышел первый трейлер нового документального фильма о Майкле Джексоне

В январе 2019 года на фестивале «Сандэнс» киностудия HBO представила четырехчасовой фильм, главные герои которого заявляют, что в детстве подвергались насилию со стороны Майкла Джексона.

На днях в Сети появился первый трейлер документального фильма. В нем Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак делятся неприятными воспоминаниями о поп-короле, о которых умалчивали много лет. 

«Он сказал мне, что если кто-нибудь узнает, чем мы занимаемся, нас обоих посадят в тюрьму», — говорит Уэйд Робсон в ролике.

Семья и близкие друзья Майкла считают, что создатели киноленты хотят нажиться на имени известного певца, а все обвинения сфабрикованы.

  • Майкл Джексон
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    Главные герои картины заявляют, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца в детстве
    Смотреть галерею

Документальный фильм, состоящий из двух частей, можно будет посмотреть на канале HBO 3 и 4 марта. 

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20 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото AP/TASS

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