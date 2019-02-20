В Сети появился первый трейлер скандального фильма про Майкла Джексона

В конце января состоялась премьера документального фильма, в котором Майкла Джексона обвиняют в педофилии. Недавно на YouTube-канале HBO вышел первый трейлер этой картины.

Вышел первый трейлер нового документального фильма о Майкле Джексоне

В январе 2019 года на фестивале «Сандэнс» киностудия HBO представила четырехчасовой фильм, главные герои которого заявляют, что в детстве подвергались насилию со стороны Майкла Джексона.



На днях в Сети появился первый трейлер документального фильма. В нем Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак делятся неприятными воспоминаниями о поп-короле, о которых умалчивали много лет.



«Он сказал мне, что если кто-нибудь узнает, чем мы занимаемся, нас обоих посадят в тюрьму», — говорит Уэйд Робсон в ролике.

Семья и близкие друзья Майкла считают, что создатели киноленты хотят нажиться на имени известного певца, а все обвинения сфабрикованы.



1 2 3 4 Главные герои картины заявляют, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца в детстве

Документальный фильм, состоящий из двух частей, можно будет посмотреть на канале HBO 3 и 4 марта.