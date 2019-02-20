Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова объявила о второй беременности

28-летняя Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника во время тренировки на сочинских Олимпийских играх в 2014-м, поделилась с поклонниками радостной новостью. Бывшая спортсменка ждет второго ребенка.

Мария Комиссарова и Алексей Чаадаев вновь станут родителями

20 февраля российская фристайлистка Мария Комиссарова сообщила о том, что в ее жизни грядут перемены. На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала видеоролик, в котором объявила, что вновь находится в интересном положении.

Пол будущего ребенка знаменитость пока не озвучивает.

«Все, больше не могу молчать. Я беременна. Хватит про суды, всем достанется по заслугам. Давайте о хорошем, а то нельзя мне нервничать. Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель , 2-й триместр начался», — подписала пост экс-спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).



Отметим, что малыш станет вторым для Марии и ее мужа Алексея Чаадаева, который также выступал за сборную России по фристайлу. У супружеской пары уже есть сын Матвей, которому в апреле исполнится два года. В настоящее время семья живет в Испании.

1 2 3 ... 8 Мария Комиссарова находится на ранних сроках второй беременности

С 2014 года Комиссарова прикована к инвалидному креслу. Фристайлистка сломала позвоночник во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, на которой мечтала выступить. Врачи реабилитационных клиник обещали поставить Марию на ноги, но этого так и не произошло. Девушка потратила немало средств на курсы восстановления, однако заявленных результатов так и не увидела. Экс-спортсменка через суд требует возместить компенсацию, но пока соглашение не достигнуто.