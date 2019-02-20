Певица Нюша лишь слегка осветлила волосы, но поклонники не узнают ее

Поклонники привыкли видеть Нюшу в образе роковой брюнетки. Однако на днях певица решила изменить имидж и придать своим волосам более светлый оттенок.



Нюша сменила оттенок волос на более светлый

Нюша активно ведет свою страничку в Инстаграме и часто делится с подписчиками свежими снимками. На днях певица опубликовала фото, на котором предстала в новом образе.



«Что-то у тебя внутри...» — подписала снимок знаменитость. Нюша сделала на своих локонах светлые блики, скорее всего, мастер использовал технику окрашивания «шатуш».



1 2 3 4 Нюша решила изменить образ

Многие подписчики были в восторге от перемен во внешности певицы: «Была красивая, а стала еще краше!», «Нюша, ты даже помолодела», «Этот вам очень идет, просто красавица». Однако были и те, кто не узнал своего кумира и отметил, что светлые волосы кардинально изменили образ исполнительницы.

