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Певица Нюша лишь слегка осветлила волосы, но поклонники не узнают ее

Поклонники привыкли видеть Нюшу в образе роковой брюнетки. Однако на днях певица решила изменить имидж и придать своим волосам более светлый оттенок.  
Нюша сменила оттенок волос на более светлый 
Нюша сменила оттенок волос на более светлый 

Нюша активно ведет свою страничку в Инстаграме и часто делится с подписчиками свежими снимками. На днях певица опубликовала фото, на котором предстала в новом образе.

«Что-то у тебя внутри...» — подписала снимок знаменитость. Нюша сделала на своих локонах светлые блики, скорее всего, мастер использовал технику окрашивания «шатуш».

Многие подписчики были в восторге от перемен во внешности певицы: «Была красивая, а стала еще краше!», «Нюша, ты даже помолодела», «Этот вам очень идет, просто красавица». Однако были и те, кто не узнал своего кумира и отметил, что светлые волосы кардинально изменили образ исполнительницы. 

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20 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Неприятная эта Нюша..

  • снова беременная что ли

  • Где бородавка на верхней фотке?

  • После того как назвали старушка, сразу побежали красоту наводить

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